***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 19:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-446.991.214 42.998.491
Net Dönem Karı (Zararı)
94.798.364 41.037.098
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
507.968.997 274.926.344
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -24.843.359 -9.154.293
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
532.812.356 284.080.637
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.074.601.934 -282.119.244
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-937.664 -385.549
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
238.682 -1.397
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.073.902.952 -281.732.298
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-471.834.573 33.844.198
Alınan Faiz
11 24.843.359 9.154.293
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
458.879.636 -50.770.720
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
556.493.181 62.512.450
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-97.613.545 -113.283.170
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.888.422 -7.772.229
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.888.422 -7.772.229
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 366.637 8.138.866
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.255.059 366.637
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.255.059 366.637
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 181.644 71.407
Ters Repo Alacakları
5 1.400.596 573.169
Finansal Varlıklar
6 701.602.868 160.512.272
TOPLAM VARLIKLAR
715.440.167 161.523.485
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 276.192 37.510
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
276.192 37.510
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
715.163.975 161.485.975
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
161.485.975 171.219.597
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
94.798.364 41.037.098
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
556.493.181 62.512.450
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-97.613.545 -113.283.170
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 715.163.975 161.485.975
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 24.843.359 9.154.293
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 604.063.348 316.379.902
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-532.812.356 -284.080.637
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7 0 53.867
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
96.094.351 41.507.425
Yönetim Ücretleri
4 -783.644 -305.774
Saklama Ücretleri
-292.204 -115.435
Denetim Ücretleri
-4.076 -2.488
Kurul Ücretleri
-95.782 -30.318
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -101.021 -9.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -19.260 -6.904
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.295.987 -470.327
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
94.798.364 41.037.098
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
94.798.364 41.037.098
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
94.798.364 41.037.098
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931997
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