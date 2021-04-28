***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-446.991.214 42.998.491Net Dönem Karı (Zararı)94.798.364 41.037.098NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER507.968.997 274.926.344Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -24.843.359 -9.154.293Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler532.812.356 284.080.637İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.074.601.934 -282.119.244Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-937.664 -385.549Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler238.682 -1.397İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.073.902.952 -281.732.298FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-471.834.573 33.844.198Alınan Faiz11 24.843.359 9.154.293FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI458.879.636 -50.770.720Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit556.493.181 62.512.450Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-97.613.545 -113.283.170YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.888.422 -7.772.229NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.888.422 -7.772.229DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 366.637 8.138.866DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 12.255.059 366.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 12.255.059 366.637Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 181.644 71.407Ters Repo Alacakları5 1.400.596 573.169Finansal Varlıklar6 701.602.868 160.512.272TOPLAM VARLIKLAR715.440.167 161.523.485YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 276.192 37.510TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)276.192 37.510TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)715.163.975 161.485.975Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)161.485.975 171.219.597Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)94.798.364 41.037.098Katılma Payı İhraç Tutarı (+)556.493.181 62.512.450Katılma Payı İade Tutarı (-)-97.613.545 -113.283.170TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 715.163.975 161.485.975Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 24.843.359 9.154.293Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 604.063.348 316.379.902Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-532.812.356 -284.080.637Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7 0 53.867ESAS FAALİYET GELİRLERİ96.094.351 41.507.425Yönetim Ücretleri4 -783.644 -305.774Saklama Ücretleri-292.204 -115.435Denetim Ücretleri-4.076 -2.488Kurul Ücretleri-95.782 -30.318Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -101.021 -9.408Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -19.260 -6.904ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.295.987 -470.327ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)94.798.364 41.037.098NET DÖNEM KARI (ZARARI)94.798.364 41.037.098DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)94.798.364 41.037.098http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931997BIST