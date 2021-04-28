***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.833.090 -4.834.195Net Dönem Karı (Zararı)13.635.485 9.294.380NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.879.634 -8.132.268Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.085.365 -1.363.104Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.794.269 -6.769.164İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-11.674.306 -7.359.411Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-773.294 103.530Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.266.930 401.574İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-13.167.942 -7.864.515FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.918.455 -6.197.299Alınan Temettü11 809.228 827.445Alınan Faiz11 276.137 535.659FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.616.710 6.254.276Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit103.519.684 21.270.221Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-97.902.974 -15.015.945YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.783.620 1.420.081NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.783.620 1.420.081DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.426.393 6.312DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.210.013 1.426.393Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.210.013 1.426.393Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 301.137 373.545Takas Alacakları5 1.723.923 976.184Diğer Alacaklar97.963Finansal Varlıklar6 57.255.823 39.293.612TOPLAM VARLIKLAR63.588.859 42.069.734YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.744.290 477.360TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.744.290 477.360TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)60.844.569 41.592.374Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)41.592.374 26.043.718Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)13.635.485 9.294.380Katılma Payı İhraç Tutarı (+)103.519.684 21.270.221Katılma Payı İade Tutarı (-)-97.902.974 -15.015.945TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)60.844.569 41.592.374Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 276.137 535.659Temettü Gelirleri11 809.228 827.445Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 9.536.189 2.287.270Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar4.794.269 6.769.164Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 117.887 66.218ESAS FAALİYET GELİRLERİ15.533.710 10.485.756Yönetim Ücretleri4.13 -1.636.608 -1.025.136Saklama Ücretleri-31.228 -19.834Denetim Ücretleri-5.930 -3.660Kurul Ücretleri-12.374 -5.722Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -191.385 -123.212Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -20.700 -13.812ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.898.225 -1.191.376ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.635.485 9.294.380NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.635.485 9.294.380DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)13.635.485 9.294.380http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931782BIST