***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 16:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.833.090 -4.834.195
Net Dönem Karı (Zararı)
13.635.485 9.294.380
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.879.634 -8.132.268
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.085.365 -1.363.104
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.794.269 -6.769.164
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.674.306 -7.359.411
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-773.294 103.530
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.266.930 401.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.167.942 -7.864.515
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.918.455 -6.197.299
Alınan Temettü
11 809.228 827.445
Alınan Faiz
11 276.137 535.659
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.616.710 6.254.276
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
103.519.684 21.270.221
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-97.902.974 -15.015.945
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.783.620 1.420.081
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.783.620 1.420.081
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.426.393 6.312
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.210.013 1.426.393
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.210.013 1.426.393
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 301.137 373.545
Takas Alacakları
5 1.723.923 976.184
Diğer Alacaklar
97.963
Finansal Varlıklar
6 57.255.823 39.293.612
TOPLAM VARLIKLAR
63.588.859 42.069.734
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 2.744.290 477.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.744.290 477.360
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
60.844.569 41.592.374
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
41.592.374 26.043.718
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.635.485 9.294.380
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
103.519.684 21.270.221
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-97.902.974 -15.015.945
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
60.844.569 41.592.374
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 276.137 535.659
Temettü Gelirleri
11 809.228 827.445
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 9.536.189 2.287.270
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.794.269 6.769.164
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 117.887 66.218
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.533.710 10.485.756
Yönetim Ücretleri
4.13 -1.636.608 -1.025.136
Saklama Ücretleri
-31.228 -19.834
Denetim Ücretleri
-5.930 -3.660
Kurul Ücretleri
-12.374 -5.722
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -191.385 -123.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -20.700 -13.812
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.898.225 -1.191.376
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.635.485 9.294.380
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.635.485 9.294.380
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.635.485 9.294.380
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931782
BIST