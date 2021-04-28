***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 19:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.357.336 -568.021.436
Net Dönem Karı (Zararı)
214.202.233 343.110.452
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-257.037.051 -356.108.856
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -277.306.341 -344.570.889
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20.269.290 -11.537.967
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-294.828.859 -899.593.921
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
34.861.410 -214.942.601
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.224.065 1.837.224
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-330.914.334 -686.488.544
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
10 -337.663.677 -912.592.325
Alınan Faiz
11 277.306.341 344.570.889
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
178.359.442 391.385.978
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
30.180.472.390 20.044.448.715
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-30.002.112.948 -19.653.062.737
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
118.002.106 -176.635.458
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
118.002.106 -176.635.458
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 79.361.270 255.996.728
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 197.363.376 79.361.270
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 197.363.376 79.361.270
Ters Repo Alacakları
5 207.261.776 242.123.186
Finansal Varlıklar
6 2.332.099.235 2.021.454.191
TOPLAM VARLIKLAR
2.736.724.387 2.342.938.647
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 5.910.863 4.686.797
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.910.863 4.686.797
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.730.813.524 2.338.251.850
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.338.251.850 1.603.755.420
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
214.202.233 343.110.452
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
30.180.472.389 20.044.448.715
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-30.002.112.948 -19.653.062.737
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 2.730.813.524 2.338.251.850
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 277.306.341 344.570.889
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 16.749.331 33.626.938
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-20.269.290 11.537.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 12.702.665 1.498.780
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
286.489.047 391.234.574
Yönetim Ücretleri
-68.792.519 -45.515.772
Saklama Ücretleri
-1.933.772 -1.592.952
Denetim Ücretleri
-35.955 -21.958
Kurul Ücretleri
-686.692 -353.488
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -811.644 -610.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -26.232 -29.410
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-72.286.814 -48.124.122
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
214.202.233 343.110.452
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
214.202.233 343.110.452
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
214.202.233 343.110.452
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932007
BIST