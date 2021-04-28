***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-60.357.336 -568.021.436Net Dönem Karı (Zararı)214.202.233 343.110.452NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-257.037.051 -356.108.856Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -277.306.341 -344.570.889Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler20.269.290 -11.537.967İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-294.828.859 -899.593.921Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler34.861.410 -214.942.601Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.224.065 1.837.224İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-330.914.334 -686.488.544FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR10 -337.663.677 -912.592.325Alınan Faiz11 277.306.341 344.570.889FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI178.359.442 391.385.978Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit30.180.472.390 20.044.448.715Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-30.002.112.948 -19.653.062.737YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)118.002.106 -176.635.458NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)118.002.106 -176.635.458DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 79.361.270 255.996.728DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 197.363.376 79.361.270Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 197.363.376 79.361.270Ters Repo Alacakları5 207.261.776 242.123.186Finansal Varlıklar6 2.332.099.235 2.021.454.191TOPLAM VARLIKLAR2.736.724.387 2.342.938.647YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 5.910.863 4.686.797TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.910.863 4.686.797TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.730.813.524 2.338.251.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.338.251.850 1.603.755.420Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)214.202.233 343.110.452Katılma Payı İhraç Tutarı (+)30.180.472.389 20.044.448.715Katılma Payı İade Tutarı (-)-30.002.112.948 -19.653.062.737TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 2.730.813.524 2.338.251.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 277.306.341 344.570.889Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 16.749.331 33.626.938Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-20.269.290 11.537.967Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 12.702.665 1.498.780ESAS FAALİYET GELİRLERİ286.489.047 391.234.574Yönetim Ücretleri-68.792.519 -45.515.772Saklama Ücretleri-1.933.772 -1.592.952Denetim Ücretleri-35.955 -21.958Kurul Ücretleri-686.692 -353.488Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -811.644 -610.542Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -26.232 -29.410ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-72.286.814 -48.124.122ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)214.202.233 343.110.452NET DÖNEM KARI (ZARARI)214.202.233 343.110.452DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)214.202.233 343.110.452http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932007BIST