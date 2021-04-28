Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 19:38



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.357.336 -568.021.436
Net Dönem Karı (Zararı)
214.202.233 343.110.452
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-257.037.051 -356.108.856
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -277.306.341 -344.570.889
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20.269.290 -11.537.967
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-294.828.859 -899.593.921
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
34.861.410 -214.942.601
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.224.065 1.837.224
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-330.914.334 -686.488.544
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
10 -337.663.677 -912.592.325
Alınan Faiz
11 277.306.341 344.570.889
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
178.359.442 391.385.978
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
30.180.472.390 20.044.448.715
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-30.002.112.948 -19.653.062.737
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
118.002.106 -176.635.458
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
118.002.106 -176.635.458
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 79.361.270 255.996.728
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 197.363.376 79.361.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 197.363.376 79.361.270
Ters Repo Alacakları
5 207.261.776 242.123.186
Finansal Varlıklar
6 2.332.099.235 2.021.454.191
TOPLAM VARLIKLAR
2.736.724.387 2.342.938.647
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 5.910.863 4.686.797
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.910.863 4.686.797
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.730.813.524 2.338.251.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.338.251.850 1.603.755.420
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
214.202.233 343.110.452
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
30.180.472.389 20.044.448.715
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-30.002.112.948 -19.653.062.737
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 2.730.813.524 2.338.251.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 277.306.341 344.570.889
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 16.749.331 33.626.938
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-20.269.290 11.537.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 12.702.665 1.498.780
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
286.489.047 391.234.574
Yönetim Ücretleri
-68.792.519 -45.515.772
Saklama Ücretleri
-1.933.772 -1.592.952
Denetim Ücretleri
-35.955 -21.958
Kurul Ücretleri
-686.692 -353.488
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -811.644 -610.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -26.232 -29.410
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-72.286.814 -48.124.122
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
214.202.233 343.110.452
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
214.202.233 343.110.452
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
214.202.233 343.110.452



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932007


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.386
Değişim :  -0,44% |  -6,09
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.395 En Düşük
1.380
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 19,03 292.301 % 10,00  
SONME 35,94 3.925.103 % 9,98  
UZERB 45,64 449.052 % 9,98  
MERIT 224,00 1.363.712 % 9,97  
INTEM 42,14 3.820.932 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2216 8,2270 % 0,27  
Euro 9,9405 9,9650 % 0,32  
Sterlin 11,4034 11,4606 % 0,15  
Frank 8,9709 9,0249 % 0,22  
Riyal 2,1851 2,1961 % 0,10  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 -1,70  
Altın Gr. 469 469 -0,33  
Cumhuriyet 3.067 3.114 -38,00  
Tam 3.051 3.130 -39,84  
Yarım 1.475 1.514 -19,27  
Çeyrek 740 757 -9,63  
Gümüş.Ons 26,07 26,12 -0,17  
Gümüş Gr. 6,90 6,91 -0,03  
B. Petrol 66,91 66,91 1,04  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru