***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI882.972.251 -53.212.321Net Dönem Karı (Zararı)183.933.384 184.958.469NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER124.112.295 -186.972.009Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -65.647.101 -40.952.545Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler189.759.396 -146.019.464İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER509.279.471 -92.151.326Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-20.006Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11.903.306 3.105.378İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler497.396.171 -95.256.704FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR817.325.150 -94.164.866Alınan Faiz11 65.647.101 40.952.545FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-881.900.600 53.689.738Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit157.317.843 68.397.282Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.039.218.443 -14.707.544YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.071.651 477.417NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.071.651 477.417DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.255.605 2.778.188DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.327.256 3.255.605Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.327.256 3.255.605Ters Repo Alacakları5 20.006Finansal Varlıklar6 12.834.089 699.989.656TOPLAM VARLIKLAR17.181.351 703.245.261YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 15.081.459 3.178.153TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)15.081.459 3.178.153TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.099.892 700.067.108Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)700.067.108 461.418.901Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)183.933.384 184.958.469Katılma Payı İhraç Tutarı (+)157.317.843 68.397.282Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.039.218.443 -14.707.544TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.099.892 700.067.108Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 65.647.101 40.952.545Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 324.074.065 -1.176.382Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-189.759.396 146.019.464ESAS FAALİYET GELİRLERİ199.961.770 185.795.627Yönetim Ücretleri4.13 -577.773 -555.983Saklama Ücretleri-229.808 -182.290Denetim Ücretleri-10.186 -5.913Kurul Ücretleri-125.709 -81.177Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -4.010 -5.709Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -15.080.900 -6.086ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-16.028.386 -837.158ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)183.933.384 184.958.469NET DÖNEM KARI (ZARARI)183.933.384 184.958.469DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)183.933.384 184.958.469http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932008BIST