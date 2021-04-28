***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 19:44
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
882.972.251 -53.212.321
Net Dönem Karı (Zararı)
183.933.384 184.958.469
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
124.112.295 -186.972.009
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -65.647.101 -40.952.545
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
189.759.396 -146.019.464
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
509.279.471 -92.151.326
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-20.006
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.903.306 3.105.378
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
497.396.171 -95.256.704
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
817.325.150 -94.164.866
Alınan Faiz
11 65.647.101 40.952.545
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-881.900.600 53.689.738
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
157.317.843 68.397.282
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.039.218.443 -14.707.544
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.071.651 477.417
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.071.651 477.417
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.255.605 2.778.188
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.327.256 3.255.605
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.327.256 3.255.605
Ters Repo Alacakları
5 20.006
Finansal Varlıklar
6 12.834.089 699.989.656
TOPLAM VARLIKLAR
17.181.351 703.245.261
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 15.081.459 3.178.153
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.081.459 3.178.153
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.099.892 700.067.108
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
700.067.108 461.418.901
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
183.933.384 184.958.469
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
157.317.843 68.397.282
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.039.218.443 -14.707.544
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.099.892 700.067.108
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 65.647.101 40.952.545
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 324.074.065 -1.176.382
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-189.759.396 146.019.464
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
199.961.770 185.795.627
Yönetim Ücretleri
4.13 -577.773 -555.983
Saklama Ücretleri
-229.808 -182.290
Denetim Ücretleri
-10.186 -5.913
Kurul Ücretleri
-125.709 -81.177
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -4.010 -5.709
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -15.080.900 -6.086
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-16.028.386 -837.158
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
183.933.384 184.958.469
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
183.933.384 184.958.469
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
183.933.384 184.958.469
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932008
BIST