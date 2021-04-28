***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI88.527Net Dönem Karı (Zararı)66.727NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-8İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER21.800Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler21.800FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR88.519Alınan FaizFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-65.948Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit684.670Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-750.618YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.579NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.579DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.579Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 22.579TOPLAM VARLIKLAR22.579YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 21.800TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)21.800TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)779Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)66.727Katılma Payı İhraç Tutarı (+)684.670Katılma Payı İade Tutarı (-)-750.618TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 779Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 8Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar120.367Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.13 120.375Yönetim Ücretleri-888Saklama Ücretleri-19.344Denetim Ücretleri-5.590Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7.12 -2.725Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-25.101ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-53.648ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)66.727NET DÖNEM KARI (ZARARI)66.727DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)66.727http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932009BIST