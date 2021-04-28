***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 19:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
88.527
Net Dönem Karı (Zararı)
66.727
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-8
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
21.800
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
21.800
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
88.519
Alınan Faiz
8
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-65.948
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
684.670
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-750.618
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.579
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.579
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.579
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 22.579
TOPLAM VARLIKLAR
22.579
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 21.800
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
21.800
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
779
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
66.727
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
684.670
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-750.618
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 779
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 8
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
120.367
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.13 120.375
Yönetim Ücretleri
-888
Saklama Ücretleri
-19.344
Denetim Ücretleri
-5.590
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7.12 -2.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-25.101
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-53.648
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.727
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
66.727
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
66.727
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932009
BIST