***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 19:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.292.182
Net Dönem Karı (Zararı)
5.952.299
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
775.131
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
775.131
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-54.019.612
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
341.120
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-54.360.732
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-47.292.182
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
212.349.997
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
212.349.997
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
165.057.815
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
165.057.815
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 165.057.815
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 165.057.815
Finansal Varlıklar
5 53.585.601
TOPLAM VARLIKLAR
218.643.416
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4,5 341.120
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
341.120
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
218.302.296
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.952.299
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
212.349.997
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 218.302.296
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 10.653.141
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-775.131
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.878.010
Yönetim Ücretleri
4,13 -2.609.152
Saklama Ücretleri
-116.544
Denetim Ücretleri
-12.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,12 -1.187.876
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.925.711
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.952.299
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.952.299
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.952.299
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932010
BIST