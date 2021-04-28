***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.292.182Net Dönem Karı (Zararı)5.952.299NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER775.131Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler775.131İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-54.019.612Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler341.120İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-54.360.732FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-47.292.182FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI212.349.997Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit212.349.997YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)165.057.815NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)165.057.815DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 165.057.815Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 165.057.815Finansal Varlıklar5 53.585.601TOPLAM VARLIKLAR218.643.416YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4,5 341.120TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)341.120TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)218.302.296Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.952.299Katılma Payı İhraç Tutarı (+)212.349.997TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 218.302.296Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 10.653.141Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-775.131ESAS FAALİYET GELİRLERİ9.878.010Yönetim Ücretleri4,13 -2.609.152Saklama Ücretleri-116.544Denetim Ücretleri-12.139Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,12 -1.187.876ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.925.711ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.952.299NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.952.299DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.952.299http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932010BIST