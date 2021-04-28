***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 19:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-105.445.797
Net Dönem Karı (Zararı)
-5.768.646
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
6.489.024
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-614.855
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.103.879
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-106.781.030
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-10.003
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
28.668
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-106.799.695
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-106.060.652
Alınan Faiz
614.855
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.263.008
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
106.327.255
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-64.247
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
817.211
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
817.211
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
817.211
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 817.211
Ters Repo Alacakları
5 10.003
Finansal Varlıklar
99.695.816
TOPLAM VARLIKLAR
100.523.030
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 28.668
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
28.668
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
100.494.362
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-5.768.646
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
106.327.255
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-64.247
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
100.494.362
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 614.855
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
1.006.523
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -7.103.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.13 280
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-5.482.221
Yönetim Ücretleri
-17.678
Saklama Ücretleri
-36.396
Denetim Ücretleri
7.12 -5.546
Kurul Ücretleri
-5.026
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-210.412
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.367
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-286.425
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.768.646
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.768.646
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.768.646
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932011
BIST