***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-105.445.797Net Dönem Karı (Zararı)-5.768.646NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER6.489.024Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-614.855Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7.103.879İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-106.781.030Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-10.003Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler28.668İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-106.799.695FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-106.060.652Alınan Faiz614.855FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI106.263.008Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit106.327.255Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-64.247YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)817.211NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)817.211DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ817.211Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 817.211Ters Repo Alacakları5 10.003Finansal Varlıklar99.695.816TOPLAM VARLIKLAR100.523.030YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 28.668TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)28.668TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)100.494.362Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-5.768.646Katılma Payı İhraç Tutarı (+)106.327.255Katılma Payı İade Tutarı (-)-64.247TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)100.494.362Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 614.855Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar1.006.523Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -7.103.879Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.13 280ESAS FAALİYET GELİRLERİ-5.482.221Yönetim Ücretleri-17.678Saklama Ücretleri-36.396Denetim Ücretleri7.12 -5.546Kurul Ücretleri-5.026Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-210.412Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-11.367ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-286.425ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.768.646NET DÖNEM KARI (ZARARI)-5.768.646DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-5.768.646http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932011BIST