***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.536.506Net Dönem Karı (Zararı)1.056.638NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.063.157Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -16.331Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.046.826İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-47.546.318Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.230.552Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler91.325İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-46.407.091FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-47.552.837Alınan Faiz16.331FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI47.570.587Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit51.983.434Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-4.412.847YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.081NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.081DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 34.081Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 34.081Ters Repo Alacakları5 1.230.552Finansal Varlıklar6 47.453.917TOPLAM VARLIKLAR48.718.550YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 91.325TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)91.325TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)48.627.225Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.056.638Katılma Payı İhraç Tutarı (+)51.983.434Katılma Payı İade Tutarı (-)-4.412.847TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 48.627.225Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 16.331Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 93.516Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.046.826Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler95ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.156.768Yönetim Ücretleri13 -52.132Saklama Ücretleri-5.110Denetim Ücretleri-5.546Kurul Ücretleri-1.850Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -29.431Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -6.061ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-100.130ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.056.638NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.056.638DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.056.638http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932012BIST