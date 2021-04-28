***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:01
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.536.506
Net Dönem Karı (Zararı)
1.056.638
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.063.157
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -16.331
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.046.826
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-47.546.318
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.230.552
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
91.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-46.407.091
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-47.552.837
Alınan Faiz
16.331
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.570.587
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
51.983.434
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-4.412.847
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.081
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.081
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 34.081
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.081
Ters Repo Alacakları
5 1.230.552
Finansal Varlıklar
6 47.453.917
TOPLAM VARLIKLAR
48.718.550
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 91.325
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
91.325
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
48.627.225
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.056.638
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
51.983.434
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.412.847
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 48.627.225
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 16.331
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 93.516
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.046.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
95
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.156.768
Yönetim Ücretleri
13 -52.132
Saklama Ücretleri
-5.110
Denetim Ücretleri
-5.546
Kurul Ücretleri
-1.850
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -29.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -6.061
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-100.130
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.056.638
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.056.638
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.056.638
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932012
BIST