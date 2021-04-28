***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.367.836
Net Dönem Karı (Zararı)
77.634
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-94.838
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.865
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-90.973
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.354.497
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.209
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
731.262
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.084.550
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.371.701
Alınan Temettü
3.865
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.284.442
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
7.396.564
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-112.122
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
916.606
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
916.606
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
916.606
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 916.606
Diğer Alacaklar
5 1.209
Finansal Varlıklar
6 7.175.523
TOPLAM VARLIKLAR
8.093.338
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 731.262
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
731.262
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
7.362.076
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
77.634
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7.396.564
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-112.122
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 7.362.076
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 3.865
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
90.973
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
94.838
Yönetim Ücretleri
13 -5.541
Saklama Ücretleri
-94
Denetim Ücretleri
-5.546
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -3.087
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -2.936
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-17.204
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
77.634
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
77.634
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
77.634
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932015
BIST