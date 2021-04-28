***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.367.836Net Dönem Karı (Zararı)77.634NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-94.838Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -3.865Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-90.973İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.354.497Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.209Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler731.262İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.084.550FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-6.371.701Alınan Temettü3.865FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.284.442Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit7.396.564Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-112.122YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)916.606NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)916.606DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ916.606Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 916.606Diğer Alacaklar5 1.209Finansal Varlıklar6 7.175.523TOPLAM VARLIKLAR8.093.338YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 731.262TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)731.262TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)7.362.076Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)77.634Katılma Payı İhraç Tutarı (+)7.396.564Katılma Payı İade Tutarı (-)-112.122TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 7.362.076Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 3.865Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar90.973ESAS FAALİYET GELİRLERİ94.838Yönetim Ücretleri13 -5.541Saklama Ücretleri-94Denetim Ücretleri-5.546Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -3.087Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -2.936ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-17.204ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)77.634NET DÖNEM KARI (ZARARI)77.634DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)77.634http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932015BIST