***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.723.151
Net Dönem Karı (Zararı)
29.747.431
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.564.920
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.836.669
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-12.728.251
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-62.742.331
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-40.012
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.665.855
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-65.368.174
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-52.559.820
Alınan Faiz
6.836.669
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.232.548
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
149.472.100
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-101.239.552
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.509.397
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.509.397
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.509.397
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.509.398
Ters Repo Alacakları
5 40.012
Finansal Varlıklar
6 78.096.425
TOPLAM VARLIKLAR
80.645.835
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 2.665.853
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.665.853
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
77.979.982
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
29.747.431
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
149.472.103
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-101.239.552
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
77.979.982
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 6.836.669
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 14.041.946
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12.728.251
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
33.606.866
Yönetim Ücretleri
4.13 -1.139.214
Denetim Ücretleri
-85.630
Danışmanlık Ücretleri
-5.513
Kurul Ücretleri
-21.146
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -72
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -2.607.860
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.859.435
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.747.431
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
29.747.431
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
29.747.431
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932016
BIST