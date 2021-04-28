***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.723.151Net Dönem Karı (Zararı)29.747.431NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-19.564.920Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -6.836.669Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-12.728.251İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-62.742.331Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-40.012Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.665.855İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-65.368.174FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-52.559.820Alınan Faiz6.836.669FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.232.548Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit149.472.100Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-101.239.552YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.509.397NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.509.397DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.509.397Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.509.398Ters Repo Alacakları5 40.012Finansal Varlıklar6 78.096.425TOPLAM VARLIKLAR80.645.835YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.665.853TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.665.853TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)77.979.982Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)29.747.431Katılma Payı İhraç Tutarı (+)149.472.103Katılma Payı İade Tutarı (-)-101.239.552TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)77.979.982Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 6.836.669Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 14.041.946Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12.728.251ESAS FAALİYET GELİRLERİ33.606.866Yönetim Ücretleri4.13 -1.139.214Denetim Ücretleri-85.630Danışmanlık Ücretleri-5.513Kurul Ücretleri-21.146Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -72Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -2.607.860ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.859.435ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)29.747.431NET DÖNEM KARI (ZARARI)29.747.431DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)29.747.431http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932016BIST