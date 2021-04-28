***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:16
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-223.670.669 64.676.170
Net Dönem Karı (Zararı)
64.042.237 33.588.442
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-47.252.203 -17.783.404
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -920.168 -745.828
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-46.332.035 -17.037.576
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-241.380.871 48.125.304
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.803.115 -3.235.021
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
200.969 103.076
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-245.384.955 51.257.249
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-224.590.837 63.930.342
Alınan Faiz
11 920.168 745.828
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
136.948.493 19.999.996
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
136.948.493 19.999.996
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-86.722.176 84.676.166
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-86.722.176 84.676.166
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 86.912.189 2.236.023
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 190.013 86.912.189
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 190.013 86.912.189
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 509.444 4.307.974
Diğer Alacaklar
5 0 4.585
Finansal Varlıklar
6 471.519.005 179.802.015
TOPLAM VARLIKLAR
472.218.462 271.026.763
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4,5 606.241 405.272
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
606.241 405.272
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
471.612.221 270.621.491
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
270.621.491 217.033.053
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
64.042.237 33.588.442
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
136.948.493 19.999.996
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 471.612.221 270.621.491
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 920.168 745.828
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 26.869.817 20.057.098
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
46.332.035 17.037.576
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 31.411 603.825
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
74.153.431 38.444.327
Yönetim Ücretleri
4,13 -4.603.952 -3.661.739
Saklama Ücretleri
-340.599 -281.966
Denetim Ücretleri
-13.671 -134.717
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-183.538 -136.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,12 -4.969.434 -641.316
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-10.111.194 -4.855.885
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
64.042.237 33.588.442
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
64.042.237 33.588.442
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
64.042.237 33.588.442
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932017
BIST