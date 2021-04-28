***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-223.670.669 64.676.170Net Dönem Karı (Zararı)64.042.237 33.588.442NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-47.252.203 -17.783.404Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -920.168 -745.828Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-46.332.035 -17.037.576İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-241.380.871 48.125.304Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler3.803.115 -3.235.021Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler200.969 103.076İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-245.384.955 51.257.249FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-224.590.837 63.930.342Alınan Faiz11 920.168 745.828FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI136.948.493 19.999.996Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit136.948.493 19.999.996YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-86.722.176 84.676.166NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-86.722.176 84.676.166DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 86.912.189 2.236.023DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 190.013 86.912.189Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 190.013 86.912.189Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 509.444 4.307.974Diğer Alacaklar5 0 4.585Finansal Varlıklar6 471.519.005 179.802.015TOPLAM VARLIKLAR472.218.462 271.026.763YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4,5 606.241 405.272TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)606.241 405.272TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)471.612.221 270.621.491Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)270.621.491 217.033.053Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)64.042.237 33.588.442Katılma Payı İhraç Tutarı (+)136.948.493 19.999.996TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 471.612.221 270.621.491Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 920.168 745.828Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 26.869.817 20.057.098Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar46.332.035 17.037.576Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 31.411 603.825ESAS FAALİYET GELİRLERİ74.153.431 38.444.327Yönetim Ücretleri4,13 -4.603.952 -3.661.739Saklama Ücretleri-340.599 -281.966Denetim Ücretleri-13.671 -134.717Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-183.538 -136.147Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,12 -4.969.434 -641.316ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-10.111.194 -4.855.885ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)64.042.237 33.588.442NET DÖNEM KARI (ZARARI)64.042.237 33.588.442DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)64.042.237 33.588.442http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932017BIST