***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.870.060Net Dönem Karı (Zararı)23.060NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-11.615Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -56.488Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler44.873İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-11.937.993Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.996.690Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler19.037İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.960.340FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-11.926.548Alınan Faiz11 56.488FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.199.655Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12.202.779Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.124YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)329.595NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)329.595DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 329.595Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 329.595Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 1.045.914Ters Repo Alacakları5 1.950.776Finansal Varlıklar6 8.915.467TOPLAM VARLIKLAR12.241.752YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 19.037TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)19.037TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12.222.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)23.060Katılma Payı İhraç Tutarı (+)12.202.779Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.124TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 12.222.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 56.488Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 66.736Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-44.873ESAS FAALİYET GELİRLERİ12 78.351Yönetim Ücretleri4.13 -6.120Saklama Ücretleri-3.692Denetim Ücretleri-5.546Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -33.763Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -6.170ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-55.291ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.060NET DÖNEM KARI (ZARARI)23.060DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)23.060http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932019BIST