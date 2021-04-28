***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.870.060
Net Dönem Karı (Zararı)
23.060
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.615
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -56.488
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
44.873
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.937.993
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.996.690
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.960.340
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.926.548
Alınan Faiz
11 56.488
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.199.655
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12.202.779
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.124
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
329.595
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
329.595
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 329.595
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 329.595
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 1.045.914
Ters Repo Alacakları
5 1.950.776
Finansal Varlıklar
6 8.915.467
TOPLAM VARLIKLAR
12.241.752
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 19.037
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
19.037
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.222.715
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
23.060
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12.202.779
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.124
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 12.222.715
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 56.488
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 66.736
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-44.873
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12 78.351
Yönetim Ücretleri
4.13 -6.120
Saklama Ücretleri
-3.692
Denetim Ücretleri
-5.546
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -33.763
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -6.170
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-55.291
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.060
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.060
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
23.060
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932019
BIST