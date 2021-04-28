***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.520.035
Net Dönem Karı (Zararı)
4.592.723
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.060.800
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.658.429
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.402.371
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-27.710.387
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-10.557.592
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
15.417
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-17.168.212
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-26.178.464
Alınan Faiz
1.658.429
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.790.829
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
55.851.079
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-31.060.250
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
270.794
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
270.794
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 270.794
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 270.794
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 3.574.361
Ters Repo Alacakları
5 6.983.231
Finansal Varlıklar
6 18.570.583
TOPLAM VARLIKLAR
29.398.969
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 15.417
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.417
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
29.383.552
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.592.723
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
55.851.079
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-31.060.250
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 29.383.552
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.658.429
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.277.793
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.402.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 447.345
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.785.938
Yönetim Ücretleri
-91.025
Saklama Ücretleri
-30.603
Denetim Ücretleri
-5.505
Kurul Ücretleri
-6.977
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -47.501
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -11.604
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-193.215
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.592.723
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.592.723
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.592.723
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932021
BIST