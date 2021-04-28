***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.520.035Net Dönem Karı (Zararı)4.592.723NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.060.800Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.658.429Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.402.371İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-27.710.387Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-10.557.592Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler15.417İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-17.168.212FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-26.178.464Alınan Faiz1.658.429FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.790.829Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit55.851.079Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-31.060.250YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)270.794NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)270.794DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 270.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 270.794Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 3.574.361Ters Repo Alacakları5 6.983.231Finansal Varlıklar6 18.570.583TOPLAM VARLIKLAR29.398.969YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 15.417TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)15.417TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)29.383.552Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.592.723Katılma Payı İhraç Tutarı (+)55.851.079Katılma Payı İade Tutarı (-)-31.060.250TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 29.383.552Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.658.429Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.277.793Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.402.371Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 447.345ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.785.938Yönetim Ücretleri-91.025Saklama Ücretleri-30.603Denetim Ücretleri-5.505Kurul Ücretleri-6.977Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -47.501Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -11.604ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-193.215ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.592.723NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.592.723DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.592.723http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932021BIST