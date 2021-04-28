***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.733.040Net Dönem Karı (Zararı)2.607.628NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.317.769Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -9.635Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.308.134İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-20.032.534Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-200.061Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler194.575İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-20.027.048FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-19.742.675Alınan Faiz11 9.635FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.747.755Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit26.683.810Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-6.936.055YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.715NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.715DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 14.715Ters Repo Alacakları5 200.061Finansal Varlıklar6 22.335.182TOPLAM VARLIKLAR22.549.958YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 194.575TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)194.575TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)22.355.383Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.607.628Katılma Payı İhraç Tutarı (+)26.683.810Katılma Payı İade Tutarı (-)-6.936.055TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 22.355.383Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 9.635Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 501.037Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar2.308.134ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.818.806Yönetim Ücretleri4.13 -186.951Saklama Ücretleri-2.202Denetim Ücretleri-5.510Kurul Ücretleri-3.926Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -703Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -11.886ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-211.178ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.607.628NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.607.628DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.607.628http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932022BIST