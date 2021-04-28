***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.733.040
Net Dönem Karı (Zararı)
2.607.628
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.317.769
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.635
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.308.134
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-20.032.534
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-200.061
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
194.575
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-20.027.048
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.742.675
Alınan Faiz
11 9.635
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.747.755
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
26.683.810
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-6.936.055
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.715
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.715
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.715
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.715
Ters Repo Alacakları
5 200.061
Finansal Varlıklar
6 22.335.182
TOPLAM VARLIKLAR
22.549.958
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 194.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
194.575
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
22.355.383
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.607.628
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
26.683.810
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.936.055
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 22.355.383
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 9.635
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 501.037
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.308.134
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.818.806
Yönetim Ücretleri
4.13 -186.951
Saklama Ücretleri
-2.202
Denetim Ücretleri
-5.510
Kurul Ücretleri
-3.926
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -703
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -11.886
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-211.178
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.607.628
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.607.628
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.607.628
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932022
BIST