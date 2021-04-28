***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.863.555Net Dönem Karı (Zararı)2.790.157NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.076.359Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -2.781.701Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-294.658İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-18.359.054Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-10.564.921Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler78.698İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.872.831FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-18.645.256Alınan Faiz11 2.781.701FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.174.758Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit211.488.619Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-190.313.861YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.311.203NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.311.203DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.311.203Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.311.203Ters Repo Alacakları5 10.564.921Finansal Varlıklar6 8.167.489TOPLAM VARLIKLAR24.043.613YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 78.698TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)78.698TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)23.964.915Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.790.157Katılma Payı İhraç Tutarı (+)211.488.619Katılma Payı İade Tutarı (-)-190.313.861TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 23.964.915Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.781.701Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar294.658Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.628ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.078.987Yönetim Ücretleri13 -208.906Saklama Ücretleri-24.321Denetim Ücretleri-5.546Kurul Ücretleri-1.207Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -41.217Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -7.633ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-288.830ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.790.157NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.790.157DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.790.157http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932024BIST