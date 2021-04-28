***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.863.555
Net Dönem Karı (Zararı)
2.790.157
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.076.359
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.781.701
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-294.658
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-18.359.054
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-10.564.921
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
78.698
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.872.831
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-18.645.256
Alınan Faiz
11 2.781.701
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.174.758
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
211.488.619
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-190.313.861
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.311.203
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.311.203
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.311.203
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.311.203
Ters Repo Alacakları
5 10.564.921
Finansal Varlıklar
6 8.167.489
TOPLAM VARLIKLAR
24.043.613
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 78.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
78.698
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.964.915
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.790.157
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
211.488.619
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-190.313.861
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 23.964.915
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 2.781.701
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
294.658
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.628
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.078.987
Yönetim Ücretleri
13 -208.906
Saklama Ücretleri
-24.321
Denetim Ücretleri
-5.546
Kurul Ücretleri
-1.207
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -41.217
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -7.633
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-288.830
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.790.157
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.790.157
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.790.157
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932024
BIST