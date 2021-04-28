***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 17:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.762.618 -2.870.503
Net Dönem Karı (Zararı)
389.576 768.007
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-537.555 -857.457
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -581.101 -837.404
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
43.546 -20.053
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.329.496 -3.618.457
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
264.022 -225.982
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.138 5.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.069.612 -3.398.240
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.181.517 -3.707.907
Alınan Faiz
11 581.101 837.404
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.755.650 2.871.818
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
14.192.620 32.039.577
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-17.948.270 -29.167.759
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.968 1.315
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.968 1.315
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 37.296 35.981
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 44.264 37.296
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 44.264 37.296
Ters Repo Alacakları
5 160.053 424.075
Finansal Varlıklar
6 1.624.946 4.738.104
TOPLAM VARLIKLAR
1.829.263 5.199.475
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 8.532 12.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.532 12.670
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.820.731 5.186.805
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.186.805 1.546.980
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
389.576 768.007
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
14.192.620 32.039.577
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-17.948.270 -29.167.759
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 1.820.731 5.186.805
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 581.101 837.404
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -23.026 18.756
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-43.546 20.053
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 277
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
514.806 876.213
Yönetim Ücretleri
4.13 -102.968 -91.130
Saklama Ücretleri
-4.114 -3.641
Denetim Ücretleri
-4.164 -2.562
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
-1.117 -946
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.935 -2.185
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -10.932 -7.742
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-125.230 -108.206
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
389.576 768.007
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
389.576 768.007
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
389.576 768.007
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931875
BIST