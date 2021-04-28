***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.762.618 -2.870.503Net Dönem Karı (Zararı)389.576 768.007NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-537.555 -857.457Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -581.101 -837.404Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler43.546 -20.053İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER3.329.496 -3.618.457Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler264.022 -225.982Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.138 5.765İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.069.612 -3.398.240FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR3.181.517 -3.707.907Alınan Faiz11 581.101 837.404FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.755.650 2.871.818Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit14.192.620 32.039.577Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-17.948.270 -29.167.759YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.968 1.315NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.968 1.315DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 37.296 35.981DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 44.264 37.296Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 44.264 37.296Ters Repo Alacakları5 160.053 424.075Finansal Varlıklar6 1.624.946 4.738.104TOPLAM VARLIKLAR1.829.263 5.199.475YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 8.532 12.670TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)8.532 12.670TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.820.731 5.186.805Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)5.186.805 1.546.980Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)389.576 768.007Katılma Payı İhraç Tutarı (+)14.192.620 32.039.577Katılma Payı İade Tutarı (-)-17.948.270 -29.167.759TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 1.820.731 5.186.805Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 581.101 837.404Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -23.026 18.756Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-43.546 20.053Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 277ESAS FAALİYET GELİRLERİ514.806 876.213Yönetim Ücretleri4.13 -102.968 -91.130Saklama Ücretleri-4.114 -3.641Denetim Ücretleri-4.164 -2.562Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri-1.117 -946Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -1.935 -2.185Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -10.932 -7.742ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-125.230 -108.206ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)389.576 768.007NET DÖNEM KARI (ZARARI)389.576 768.007DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)389.576 768.007http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931875BIST