***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.769.392
Net Dönem Karı (Zararı)
22.578.219
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.238.149
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.885.157
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.352.992
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.994.619
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-50.015
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.659.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-21.604.568
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.654.549
Alınan Faiz
11 2.885.157
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.174.674
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
130.411.201
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-127.236.527
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
405.282
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
405.282
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
405.282
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 405.282
Ters Repo Alacakları
50.015
Finansal Varlıklar
6 26.957.560
TOPLAM VARLIKLAR
27.412.857
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.659.964
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.659.964
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
25.752.893
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
22.578.219
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
130.411.201
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-127.236.527
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 25.752.893
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 2.885.157
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 16.693.398
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
5.352.992
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.931.547
Yönetim Ücretleri
13 -630.656
Saklama Ücretleri
-59.654
Denetim Ücretleri
-5.508
Kurul Ücretleri
-10.846
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -46
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -1.646.618
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.353.328
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.578.219
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.578.219
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
22.578.219
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932057
BIST