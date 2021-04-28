***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.769.392Net Dönem Karı (Zararı)22.578.219NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.238.149Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -2.885.157Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-5.352.992İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-19.994.619Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-50.015Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 1.659.964İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-21.604.568FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.654.549Alınan Faiz11 2.885.157FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.174.674Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit130.411.201Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-127.236.527YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)405.282NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)405.282DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ405.282Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 405.282Ters Repo Alacakları50.015Finansal Varlıklar6 26.957.560TOPLAM VARLIKLAR27.412.857YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.659.964TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.659.964TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)25.752.893Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)22.578.219Katılma Payı İhraç Tutarı (+)130.411.201Katılma Payı İade Tutarı (-)-127.236.527TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 25.752.893Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.885.157Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 16.693.398Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar5.352.992ESAS FAALİYET GELİRLERİ24.931.547Yönetim Ücretleri13 -630.656Saklama Ücretleri-59.654Denetim Ücretleri-5.508Kurul Ücretleri-10.846Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -46Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -1.646.618ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.353.328ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.578.219NET DÖNEM KARI (ZARARI)22.578.219DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)22.578.219http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932057BIST