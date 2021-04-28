***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.030.809
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.928.059
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.972.787
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -12.585
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.985.372
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-40.088.122
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-20.007
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-40.080.719
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-40.043.394
Alınan Faiz
12.585
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.599.781
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
41.665.260
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-65.479
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.568.972
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.568.972
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.568.972
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.568.972
Ters Repo Alacakları
5 20.007
Finansal Varlıklar
6 38.095.347
TOPLAM VARLIKLAR
39.684.326
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 12.604
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.604
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
39.671.722
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-1.928.059
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
41.665.260
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-65.479
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
39.671.722
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 12.585
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 90.162
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.985.372
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
53
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-1.882.572
Yönetim Ücretleri
4.13 -2.683
Saklama Ücretleri
-23.981
Denetim Ücretleri
-5.546
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -11.893
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-45.487
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.928.059
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.928.059
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.928.059
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932060
BIST