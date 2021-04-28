***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-40.030.809Net Dönem Karı (Zararı)-1.928.059NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.972.787Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -12.585Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.985.372İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-40.088.122Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-20.007Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.604İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-40.080.719FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-40.043.394Alınan Faiz12.585FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41.599.781Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit41.665.260Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-65.479YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.568.972NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.568.972DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.568.972Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.568.972Ters Repo Alacakları5 20.007Finansal Varlıklar6 38.095.347TOPLAM VARLIKLAR39.684.326YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 12.604TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)12.604TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)39.671.722Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-1.928.059Katılma Payı İhraç Tutarı (+)41.665.260Katılma Payı İade Tutarı (-)-65.479TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)39.671.722Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 12.585Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 90.162Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-1.985.372Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler53ESAS FAALİYET GELİRLERİ-1.882.572Yönetim Ücretleri4.13 -2.683Saklama Ücretleri-23.981Denetim Ücretleri-5.546Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -1.384Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -11.893ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-45.487ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.928.059NET DÖNEM KARI (ZARARI)-1.928.059DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-1.928.059http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932060BIST