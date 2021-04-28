***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.284.996Net Dönem Karı (Zararı)-140.706NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER163.927Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -207.527Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler371.454İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-12.515.744Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10.182İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-12.525.926FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-12.492.523Alınan Faiz207.527FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.354.711Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12.419.447Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-64.736YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.715NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.715DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 69.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 69.715Finansal Varlıklar6 12.154.472TOPLAM VARLIKLAR12.224.187YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 10.182TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)10.182TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12.214.005Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-140.706Katılma Payı İhraç Tutarı (+)12.419.447Katılma Payı İade Tutarı (-)-64.736TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12.214.005Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 207.527Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 89.089Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-371.454ESAS FAALİYET GELİRLERİ-74.838Yönetim Ücretleri4.13 -3.098Saklama Ücretleri-27.292Denetim Ücretleri-5.546Kurul Ücretleri-611Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -18.911Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -10.410ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-65.868ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-140.706NET DÖNEM KARI (ZARARI)-140.706DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-140.706http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932063BIST