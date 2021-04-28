***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.284.996
Net Dönem Karı (Zararı)
-140.706
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
163.927
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -207.527
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
371.454
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.515.744
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.182
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.525.926
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.492.523
Alınan Faiz
207.527
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.354.711
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12.419.447
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-64.736
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.715
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.715
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 69.715
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 69.715
Finansal Varlıklar
6 12.154.472
TOPLAM VARLIKLAR
12.224.187
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 10.182
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.182
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.214.005
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-140.706
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12.419.447
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-64.736
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.214.005
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 207.527
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 89.089
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-371.454
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-74.838
Yönetim Ücretleri
4.13 -3.098
Saklama Ücretleri
-27.292
Denetim Ücretleri
-5.546
Kurul Ücretleri
-611
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -18.911
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -10.410
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-65.868
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-140.706
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-140.706
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-140.706
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932063
BIST