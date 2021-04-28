***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-107.701.591Net Dönem Karı (Zararı)-6.205.626NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER6.582.462Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -630.025Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7.212.487İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-108.708.452Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-12.908Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler28.979İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-108.724.523FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-108.331.616Alınan Faiz11 630.025FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI108.102.723Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit108.167.433Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-64.710YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)401.132NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)401.132DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 401.132Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 401.132Ters Repo Alacakları5 10.003Diğer Alacaklar5 2.905Finansal Varlıklar6 101.512.036TOPLAM VARLIKLAR101.926.076YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 28.979TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)28.979TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)101.897.097Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-6.205.626Katılma Payı İhraç Tutarı (+)108.167.433Katılma Payı İade Tutarı (-)-64.710TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)101.897.097Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 630.025Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 666.485Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-7.212.487Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler297ESAS FAALİYET GELİRLERİ-5.915.680Yönetim Ücretleri4.13 -18.043Saklama Ücretleri-36.881Denetim Ücretleri-5.546Kurul Ücretleri-5.096Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -213.481Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -10.899ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-289.946ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-6.205.626NET DÖNEM KARI (ZARARI)-6.205.626DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-6.205.626http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932068BIST