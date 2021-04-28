***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-107.701.591
Net Dönem Karı (Zararı)
-6.205.626
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
6.582.462
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -630.025
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.212.487
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-108.708.452
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-12.908
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
28.979
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-108.724.523
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-108.331.616
Alınan Faiz
11 630.025
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
108.102.723
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
108.167.433
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-64.710
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
401.132
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
401.132
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 401.132
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 401.132
Ters Repo Alacakları
5 10.003
Diğer Alacaklar
5 2.905
Finansal Varlıklar
6 101.512.036
TOPLAM VARLIKLAR
101.926.076
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 28.979
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
28.979
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
101.897.097
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-6.205.626
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
108.167.433
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-64.710
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
101.897.097
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 630.025
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 666.485
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-7.212.487
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
297
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-5.915.680
Yönetim Ücretleri
4.13 -18.043
Saklama Ücretleri
-36.881
Denetim Ücretleri
-5.546
Kurul Ücretleri
-5.096
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -213.481
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -10.899
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-289.946
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.205.626
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.205.626
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.205.626
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932068
BIST