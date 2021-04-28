***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.770.818Net Dönem Karı (Zararı)4.229.121NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.533.798Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -4.056.956Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-476.842İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-38.523.097Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-32.435.710Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler56.566İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.143.953FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-38.827.774Alınan Faiz4.056.956FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI42.881.156Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit458.701.181Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-415.820.025YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.110.338NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.110.338DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.110.338Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.110.338Ters Repo Alacakları5 32.435.710Finansal Varlıklar6 6.620.795TOPLAM VARLIKLAR47.166.843YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 56.566TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)56.566TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)47.110.277Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.229.121Katılma Payı İhraç Tutarı (+)458.701.181Katılma Payı İade Tutarı (-)-415.820.025TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 47.110.277Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 4.056.956Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 17.303Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar476.842Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 259.350ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.810.451Yönetim Ücretleri13 -434.485Saklama Ücretleri-33.154Denetim Ücretleri-14.924Kurul Ücretleri-9.618Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -75.034Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -14.115ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-581.330ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.229.121NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.229.121DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.229.121http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932070BIST