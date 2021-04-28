***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 21:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.770.818
Net Dönem Karı (Zararı)
4.229.121
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.533.798
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.056.956
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-476.842
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-38.523.097
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-32.435.710
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
56.566
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.143.953
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-38.827.774
Alınan Faiz
4.056.956
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.881.156
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
458.701.181
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-415.820.025
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.110.338
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.110.338
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.110.338
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.110.338
Ters Repo Alacakları
5 32.435.710
Finansal Varlıklar
6 6.620.795
TOPLAM VARLIKLAR
47.166.843
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 56.566
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
56.566
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
47.110.277
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.229.121
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
458.701.181
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-415.820.025
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 47.110.277
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 4.056.956
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 17.303
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
476.842
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 259.350
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.810.451
Yönetim Ücretleri
13 -434.485
Saklama Ücretleri
-33.154
Denetim Ücretleri
-14.924
Kurul Ücretleri
-9.618
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -75.034
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -14.115
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-581.330
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.229.121
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.229.121
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.229.121
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932070
BIST