***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.364.010Net Dönem Karı (Zararı)953.517NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-156.734Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-353.676Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler196.942İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-48.514.469Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.200.540Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler27.178İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-47.341.107FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-47.717.686Alınan Faiz353.676FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI47.659.998Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit47.659.998YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)295.988NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)295.988DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ295.988Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 295.988Ters Repo Alacakları5 1.200.540Finansal Varlıklar6 47.144.165TOPLAM VARLIKLAR48.640.693YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 27.178TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)27.178TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)48.613.515Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)953.517Katılma Payı İhraç Tutarı (+)47.659.998TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 48.613.515Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 353.676Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 861.234Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-196.942Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler286ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.018.254Yönetim Ücretleri-32.927Saklama Ücretleri-12.890Denetim Ücretleri-5.546Kurul Ücretleri-1.957Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -3.825Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -7.592ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-64.737ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)953.517NET DÖNEM KARI (ZARARI)953.517DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)953.517http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932071BIST