***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 21:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.364.010
Net Dönem Karı (Zararı)
953.517
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-156.734
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-353.676
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
196.942
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-48.514.469
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.200.540
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
27.178
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-47.341.107
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-47.717.686
Alınan Faiz
353.676
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.659.998
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
47.659.998
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
295.988
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
295.988
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
295.988
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 295.988
Ters Repo Alacakları
5 1.200.540
Finansal Varlıklar
6 47.144.165
TOPLAM VARLIKLAR
48.640.693
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 27.178
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
27.178
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
48.613.515
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
953.517
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
47.659.998
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 48.613.515
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 353.676
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 861.234
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-196.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
286
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.018.254
Yönetim Ücretleri
-32.927
Saklama Ücretleri
-12.890
Denetim Ücretleri
-5.546
Kurul Ücretleri
-1.957
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -3.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -7.592
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-64.737
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
953.517
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
953.517
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
953.517
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932071
BIST