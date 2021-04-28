***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI381.782 -264.202Net Dönem Karı (Zararı)238.929.143 96.288.470NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-110.130.830 -90.586.775Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -4.079.656 -4.002.854Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-106.051.174 -86.583.921İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-132.496.187 -9.968.751Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-8.664 -21.345Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 67.136 11.077İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-132.554.659 -9.958.483FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.697.874 -4.267.056Alınan Temettü3.918.893 3.999.020Alınan Faiz11 160.763 3.834FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)381.782 -264.202NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)381.782 -264.202DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ182.725 446.927DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 564.507 182.725Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 564.507 182.725Ters Repo Alacakları30.009 14.002Finansal Varlıklar6 592.171.358 353.565.525Diğer Varlıklar7.343TOPLAM VARLIKLAR592.765.874 353.769.595YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5 114.511 47.375TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)592.651.363 353.722.220Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)353.722.220 257.433.750Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)238.929.143 96.288.470TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 592.651.363 353.722.220Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 160.763 3.834Temettü Gelirleri3.918.893 3.999.020Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 130.613.914 6.475.777Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar106.051.174 86.583.921ESAS FAALİYET GELİRLERİ4 240.744.744 97.062.552Yönetim Ücretleri-731.259 -475.999Saklama Ücretleri-258.928 -154.214Denetim Ücretleri-6.427 -3.952Kurul Ücretleri-60.457Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -681.579 -64.037Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -137.408 -15.423ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.815.601 -774.082ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)238.929.143 96.288.470NET DÖNEM KARI (ZARARI)238.929.143 96.288.470DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)238.929.143 96.288.470http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931735BIST