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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 15:44



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
381.782 -264.202
Net Dönem Karı (Zararı)
238.929.143 96.288.470
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-110.130.830 -90.586.775
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.079.656 -4.002.854
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-106.051.174 -86.583.921
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-132.496.187 -9.968.751
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-8.664 -21.345
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 67.136 11.077
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-132.554.659 -9.958.483
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.697.874 -4.267.056
Alınan Temettü
3.918.893 3.999.020
Alınan Faiz
11 160.763 3.834
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
381.782 -264.202
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
381.782 -264.202
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
182.725 446.927
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 564.507 182.725


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 564.507 182.725
Ters Repo Alacakları
30.009 14.002
Finansal Varlıklar
6 592.171.358 353.565.525
Diğer Varlıklar
7.343
TOPLAM VARLIKLAR
592.765.874 353.769.595
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5 114.511 47.375
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
592.651.363 353.722.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
353.722.220 257.433.750
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
238.929.143 96.288.470
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 592.651.363 353.722.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 160.763 3.834
Temettü Gelirleri
3.918.893 3.999.020
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 130.613.914 6.475.777
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
106.051.174 86.583.921
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4 240.744.744 97.062.552
Yönetim Ücretleri
-731.259 -475.999
Saklama Ücretleri
-258.928 -154.214
Denetim Ücretleri
-6.427 -3.952
Kurul Ücretleri
-60.457
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -681.579 -64.037
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -137.408 -15.423
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.815.601 -774.082
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
238.929.143 96.288.470
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
238.929.143 96.288.470
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
238.929.143 96.288.470



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931735


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Yarım 1.475 1.514 -19,27  
Çeyrek 740 757 -9,63  
Gümüş.Ons 26,37 26,40 0,18  
Gümüş Gr. 6,96 6,97 0,06  
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