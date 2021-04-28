***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.229.964 -104.238.244Net Dönem Karı (Zararı)11.811.808 4.156.972NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-12.447.057 -7.290.019Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-12.447.057 -7.290.019İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER6.865.213 -101.105.197Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-928.305 -150.202Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-39.442 273.935İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.832.960 -101.228.930FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR6.229.964 -104.238.244FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 109.572.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 109.572.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.229.964 5.333.756NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.229.964 5.333.756DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.333.756DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.563.720 5.333.756Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 11.563.720 5.333.756Takas Alacakları5 1.078.507 63.070Diğer Alacaklar6 0 87.132Finansal Varlıklar4.567.046 6.814.361Diğer Varlıklar6 108.566.000 101.704.588TOPLAM VARLIKLAR125.775.273 114.002.907YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 234.493 273.935TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)234.493 273.935TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)125.540.780 113.728.972Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)113.728.972Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11.811.808 4.156.972Katılma Payı İhraç Tutarı (+)109.572.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 125.540.780 113.728.972Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 2.377.970 1.213.251Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12.447.057 7.290.019Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 128.179 90.873ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.953.206 8.594.143Yönetim Ücretleri4.13 -1.782.489 -1.276.449Saklama Ücretleri-125.603 -89.003Denetim Ücretleri-9.977 -18.965Kurul Ücretleri-29.970 -11.469Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -1.193.359 -3.041.285ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.141.398 -4.437.171ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.811.808 4.156.972NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.811.808 4.156.972DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.811.808 4.156.972http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931773BIST