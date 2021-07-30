***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 17:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.151 -76.216.293
Net Dönem Karı (Zararı)
73.668.731 43.779.945
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-77.677.763 -12.059.452
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -45.696 -291.935
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-77.632.067 -11.767.517
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.971.487 -107.644.851
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-45.695 -3.011.194
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
160.930 30.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.856.252 -104.663.782
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-37.545 -75.924.358
Alınan Faiz
11 45.696 -291.935
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -5.368.747
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 -5.368.747
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.151 -81.585.040
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.151 -81.585.040
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 190.013 86.912.189
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 198.164 5.327.149
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 198.164 190.013
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 555.139 509.444
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
6 545.294.820 471.519.005
TOPLAM VARLIKLAR
546.048.123 472.218.462
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4,5 767.171 606.241
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
767.171 606.241
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
545.280.952 471.612.221
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
471.612.221 270.621.491
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
73.668.731 43.779.945
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
-5.368.747
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 545.280.952 309.032.689
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 45.696 291.935
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.503.874 32.582.360
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
77.632.067 11.767.517
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 5.400.161
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
79.181.637 50.041.973
Yönetim Ücretleri
4,13 -3.577.832 -2.106.971
Saklama Ücretleri
-264.311 -157.631
Denetim Ücretleri
3.032 -7.443
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-2 -50.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,12 -1.673.793 -3.939.383
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.512.906 -6.262.028
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
73.668.731 43.779.945
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
73.668.731 43.779.945
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
73.668.731 43.779.945
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953358
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