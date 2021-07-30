***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.151 -76.216.293Net Dönem Karı (Zararı)73.668.731 43.779.945NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-77.677.763 -12.059.452Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -45.696 -291.935Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-77.632.067 -11.767.517İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER3.971.487 -107.644.851Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-45.695 -3.011.194Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler160.930 30.125İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.856.252 -104.663.782FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-37.545 -75.924.358Alınan Faiz11 45.696 -291.935FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -5.368.747Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 -5.368.747YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.151 -81.585.040NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.151 -81.585.040DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 190.013 86.912.189DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 198.164 5.327.149Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 198.164 190.013Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 555.139 509.444Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar6 545.294.820 471.519.005TOPLAM VARLIKLAR546.048.123 472.218.462YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4,5 767.171 606.241TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)767.171 606.241TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)545.280.952 471.612.221Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)471.612.221 270.621.491Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)73.668.731 43.779.945Katılma Payı İhraç Tutarı (+)-5.368.747TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 545.280.952 309.032.689Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 45.696 291.935Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.503.874 32.582.360Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar77.632.067 11.767.517Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 0 5.400.161ESAS FAALİYET GELİRLERİ79.181.637 50.041.973Yönetim Ücretleri4,13 -3.577.832 -2.106.971Saklama Ücretleri-264.311 -157.631Denetim Ücretleri3.032 -7.443Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-2 -50.600Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,12 -1.673.793 -3.939.383ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.512.906 -6.262.028ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)73.668.731 43.779.945NET DÖNEM KARI (ZARARI)73.668.731 43.779.945DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)73.668.731 43.779.945http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953358BIST