***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 17:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.726 -61.201
Net Dönem Karı (Zararı)
38.404.640 25.931.439
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-41.368.033 -27.531.040
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-41.368.033 -27.531.040
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.010.119 1.538.400
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
63.652 -14.577
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
140.777 125.644
İşletm 2.805.690 1.427.333
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
46.726 -61.201
Alınan Temettü
11 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.726 -61.201
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.726 -61.201
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 84.919 148.859
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 131.645 87.658
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 131.645 84.919
Diğer Alacaklar
5 141.029 204.681
Finansal Varlıklar
6 626.907 4.258.564
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
6 486.355.000 444.161.000
TOPLAM VARLIKLAR
487.254.581 448.709.164
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4,5 811.114 670.337
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
811.114 670.337
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
486.443.467 448.038.827
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
448.038.827 401.079.050
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
38.404.640 25.931.439
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 486.443.467 427.010.489
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
983.302 275.709
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 41.368.033 27.531.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
769.357 182.499
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4,13 43.120.692 27.989.248
Yönetim Ücretleri
-2.221.659 -399.931
Saklama Ücretleri
-236.282 -209.744
Denetim Ücretleri
7,12 2.621 -5.679
Kurul Ücretleri
-46.608 -61.411
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.214.124 -1.381.044
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.716.052 -2.057.809
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.404.640 25.931.439
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
38.404.640 25.931.439
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
38.404.640 25.931.439
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953365
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