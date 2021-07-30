***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI46.726 -61.201Net Dönem Karı (Zararı)38.404.640 25.931.439NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-41.368.033 -27.531.040Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-41.368.033 -27.531.040İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER3.010.119 1.538.400Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler63.652 -14.577Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler140.777 125.644İşletm 2.805.690 1.427.333FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR46.726 -61.201Alınan Temettü11 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)46.726 -61.201NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)46.726 -61.201DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 84.919 148.859DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 131.645 87.658Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 131.645 84.919Diğer Alacaklar5 141.029 204.681Finansal Varlıklar6 626.907 4.258.564Teminata Verilen Finansal Varlıklar6 486.355.000 444.161.000TOPLAM VARLIKLAR487.254.581 448.709.164YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4,5 811.114 670.337TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)811.114 670.337TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)486.443.467 448.038.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)448.038.827 401.079.050Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)38.404.640 25.931.439TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 486.443.467 427.010.489Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar983.302 275.709Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 41.368.033 27.531.040Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler769.357 182.499ESAS FAALİYET GELİRLERİ4,13 43.120.692 27.989.248Yönetim Ücretleri-2.221.659 -399.931Saklama Ücretleri-236.282 -209.744Denetim Ücretleri7,12 2.621 -5.679Kurul Ücretleri-46.608 -61.411Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.214.124 -1.381.044ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.716.052 -2.057.809ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.404.640 25.931.439NET DÖNEM KARI (ZARARI)38.404.640 25.931.439DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)38.404.640 25.931.439http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953365BIST