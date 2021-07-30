***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.161.015 -85.615Net Dönem Karı (Zararı)66.619.736 43.187.480NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-59.251.156 -453.609Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-59.251.156 -453.609İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER3.792.435 -42.819.486Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-8.921.759 -435.524Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler22.910.136 71.665İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-10.195.942 -42.455.627FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR11.161.015 -85.615FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.161.015 -85.615NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.161.015 -85.615DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 15.561 172.518DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.176.576 86.903Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 11.176.576 15.561Takas Alacakları5 16.399.701 7.477.942Diğer Alacaklar6 54.208.491 18.002.393Finansal Varlıklar724.911.000 690.515.000Teminata Verilen Finansal Varlıklar6 1.155.000TOPLAM VARLIKLAR806.695.768 717.165.896YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4,5 24.137.404 1.227.268TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)24.137.404 1.227.268TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)782.558.364 715.938.628Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)715.938.628 660.114.168Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)66.619.736 43.187.480TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 782.558.364 703.301.648Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 10.680.441 453.608Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar59.251.156 45.339.217Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 642.790 1.087.224ESAS FAALİYET GELİRLERİ70.574.387 46.880.049Yönetim Ücretleri4,13 -715.228 -658.557Saklama Ücretleri-375.850 -347.155Denetim Ücretleri0 -5.679Kurul Ücretleri-75.165 -101.122Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,12 -2.788.408 -2.580.056ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.954.651 -3.692.569ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)66.619.736 43.187.480NET DÖNEM KARI (ZARARI)66.619.736 43.187.480DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)66.619.736 43.187.480http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953367BIST