***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 17:59
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.161.015 -85.615
Net Dönem Karı (Zararı)
66.619.736 43.187.480
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-59.251.156 -453.609
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-59.251.156 -453.609
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.792.435 -42.819.486
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-8.921.759 -435.524
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
22.910.136 71.665
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.195.942 -42.455.627
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
11.161.015 -85.615
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.161.015 -85.615
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.161.015 -85.615
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.561 172.518
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.176.576 86.903
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.176.576 15.561
Takas Alacakları
5 16.399.701 7.477.942
Diğer Alacaklar
6 54.208.491 18.002.393
Finansal Varlıklar
724.911.000 690.515.000
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
6 1.155.000
TOPLAM VARLIKLAR
806.695.768 717.165.896
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4,5 24.137.404 1.227.268
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
24.137.404 1.227.268
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
782.558.364 715.938.628
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
715.938.628 660.114.168
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
66.619.736 43.187.480
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 782.558.364 703.301.648
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 10.680.441 453.608
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
59.251.156 45.339.217
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 642.790 1.087.224
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
70.574.387 46.880.049
Yönetim Ücretleri
4,13 -715.228 -658.557
Saklama Ücretleri
-375.850 -347.155
Denetim Ücretleri
0 -5.679
Kurul Ücretleri
-75.165 -101.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,12 -2.788.408 -2.580.056
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.954.651 -3.692.569
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.619.736 43.187.480
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
66.619.736 43.187.480
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
66.619.736 43.187.480
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953367
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