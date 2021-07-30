***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.126.520 -106.354.070Net Dönem Karı (Zararı)21.491.260 4.490.677NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.025.553 -3.664.640Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -9.025.553 -3.664.640İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER7.660.813 -107.180.107Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler118.993 240.841İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.541.820 -107.420.948FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR20.126.520 -106.354.070FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 120.050.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 0 120.050.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen NakitYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.126.520 13.695.930Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.126.520 13.695.930DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 165.057.815 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 185.184.335 13.695.930Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 185.184.335 165.057.815Finansal Varlıklar5 55.069.334 53.585.601TOPLAM VARLIKLAR240.253.669 218.643.416YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4,5 460.113 341.120TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)460.113 341.120TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)239.793.556 218.302.296Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)218.302.296Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)21.491.260 4.490.677Katılma Payı İhraç Tutarı (+)120.050.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 239.793.556 124.540.677Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 15.656.665 2.563.699Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar9.025.553 3.664.640ESAS FAALİYET GELİRLERİ24.682.218 6.228.339Yönetim Ücretleri4,13 -2.256.918 -1.140.011Saklama Ücretleri-123.624 -54.572Denetim Ücretleri3.034 -6.046Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-2.145 -2.557Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,12 -811.305 -534.476ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.190.958 -1.737.662ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.491.260 4.490.677NET DÖNEM KARI (ZARARI)21.491.260 4.490.677DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)21.491.260 4.490.677http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953427BIST