***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 18:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.126.520 -106.354.070
Net Dönem Karı (Zararı)
21.491.260 4.490.677
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.025.553 -3.664.640
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -9.025.553 -3.664.640
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
7.660.813 -107.180.107
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
118.993 240.841
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.541.820 -107.420.948
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
20.126.520 -106.354.070
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 120.050.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 0 120.050.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.126.520 13.695.930
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.126.520 13.695.930
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 165.057.815 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 185.184.335 13.695.930
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 185.184.335 165.057.815
Finansal Varlıklar
5 55.069.334 53.585.601
TOPLAM VARLIKLAR
240.253.669 218.643.416
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4,5 460.113 341.120
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
460.113 341.120
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
239.793.556 218.302.296
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
218.302.296
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
21.491.260 4.490.677
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
120.050.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 239.793.556 124.540.677
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 15.656.665 2.563.699
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
9.025.553 3.664.640
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.682.218 6.228.339
Yönetim Ücretleri
4,13 -2.256.918 -1.140.011
Saklama Ücretleri
-123.624 -54.572
Denetim Ücretleri
3.034 -6.046
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-2.145 -2.557
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,12 -811.305 -534.476
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.190.958 -1.737.662
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.491.260 4.490.677
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.491.260 4.490.677
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.491.260 4.490.677
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953427
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