***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.918.777 -28.188.108Net Dönem Karı (Zararı)54.182.469 21.473.331NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-44.459.552 -14.248.499Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-44.459.552 -14.248.499İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER4.195.860 -35.412.940Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.578.457 -1.242.370Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-541.571 -920.555İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.315.888 -33.250.015FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR13.918.777 -28.188.108FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.858.143 28.158.309Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit-13.858.143 35.599.993Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-7.441.684YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)60.634 -29.799NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)60.634 -29.799DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.587 31.879DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 67.221 2.080Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 67.221 6.587Diğer Alacaklar8 1.621.039 42.582Finansal Varlıklar5 60.136.486 62.703.919Teminata Verilen Finansal Varlıklar6 610.237.000 568.794.152Diğer Varlıklar7 62.127.293 62.859.044TOPLAM VARLIKLAR734.189.039 694.406.284YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4,8 872.490 1.414.061TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)872.490 1.414.061TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)733.316.549 692.992.223Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)692.992.223 582.089.973Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)54.182.469 21.473.331Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 35.599.993Katılma Payı İade Tutarı (-)-13.858.143 -7.441.686TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 733.316.549 631.721.611Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 13.907.541 12.313.705Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 1.471.237 524.707Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar44.459.552 14.248.497Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 57.159ESAS FAALİYET GELİRLERİ59.895.489 27.086.909Yönetim Ücretleri4,15 -3.412.125 -3.051.916Saklama Ücretleri-332.736 -290.558Denetim Ücretleri1.908 -219.242Kurul Ücretleri-70.940 -91.249Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -43.046 -43.371Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,14 -1.856.081 -1.917.242ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.713.020 -5.613.578ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)54.182.469 21.473.331NET DÖNEM KARI (ZARARI)54.182.469 21.473.331DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)54.182.469 21.473.331http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953428BIST