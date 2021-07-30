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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.07.2021 18:26



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.918.777 -28.188.108
Net Dönem Karı (Zararı)
54.182.469 21.473.331
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-44.459.552 -14.248.499
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-44.459.552 -14.248.499
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.195.860 -35.412.940
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.578.457 -1.242.370
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-541.571 -920.555
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.315.888 -33.250.015
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
13.918.777 -28.188.108
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.858.143 28.158.309
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
-13.858.143 35.599.993
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-7.441.684
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.634 -29.799
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.634 -29.799
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.587 31.879
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 67.221 2.080


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 67.221 6.587
Diğer Alacaklar
8 1.621.039 42.582
Finansal Varlıklar
5 60.136.486 62.703.919
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
6 610.237.000 568.794.152
Diğer Varlıklar
7 62.127.293 62.859.044
TOPLAM VARLIKLAR
734.189.039 694.406.284
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,8 872.490 1.414.061
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
872.490 1.414.061
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
733.316.549 692.992.223


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
692.992.223 582.089.973
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
54.182.469 21.473.331
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 35.599.993
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-13.858.143 -7.441.686
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 733.316.549 631.721.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 13.907.541 12.313.705
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 1.471.237 524.707
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
44.459.552 14.248.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 57.159
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
59.895.489 27.086.909
Yönetim Ücretleri
4,15 -3.412.125 -3.051.916
Saklama Ücretleri
-332.736 -290.558
Denetim Ücretleri
1.908 -219.242
Kurul Ücretleri
-70.940 -91.249
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -43.046 -43.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,14 -1.856.081 -1.917.242
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.713.020 -5.613.578
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.182.469 21.473.331
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
54.182.469 21.473.331
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
54.182.469 21.473.331



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953428


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Çeyrek 791 809 -6,80  
Gümüş.Ons 25,46 25,50 -0,03  
Gümüş Gr. 6,89 6,90 -0,04  
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