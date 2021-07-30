***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.112 -9.035.345Net Dönem Karı (Zararı)-2.476.938 11.386.497NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-333.775 -14.484.307Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-333.775 -14.484.307İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER2.802.601 -5.937.535Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler22.566 13.130Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler93.802 262.576İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.686.233 -6.213.241FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-8.112 -9.035.345FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.112 -9.035.345NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.112 -9.035.345DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.105 9.039.575DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.993 4.230Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 14.993 23.105Diğer Alacaklar5 28.119.889 28.142.455Finansal Varlıklar6 6.229.154 8.581.612Diğer Varlıklar6 378.746.000 378.746.000TOPLAM VARLIKLAR413.110.036 415.493.172YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 292.006 198.204TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)292.006 198.204TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)412.818.030 415.294.968Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)415.294.968 389.957.127Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-2.476.938 11.386.497TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)412.818.030 401.343.624Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 282.176 74.290Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar333.775 14.484.307Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 626.783 205.751ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.242.734 14.764.348Yönetim Ücretleri4.13 -410.811 -390.624Saklama Ücretleri-203.943 -192.278Denetim Ücretleri3.244 -2.086Kurul Ücretleri-41.337Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -3.066.825 -2.792.863ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.719.672 -3.377.851ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.476.938 11.386.497NET DÖNEM KARI (ZARARI)-2.476.938 11.386.497DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-2.476.938 11.386.497http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953432BIST