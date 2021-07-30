***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 18:32
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.112 -9.035.345
Net Dönem Karı (Zararı)
-2.476.938 11.386.497
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-333.775 -14.484.307
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-333.775 -14.484.307
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.802.601 -5.937.535
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
22.566 13.130
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
93.802 262.576
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.686.233 -6.213.241
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.112 -9.035.345
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.112 -9.035.345
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.112 -9.035.345
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.105 9.039.575
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.993 4.230
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.993 23.105
Diğer Alacaklar
5 28.119.889 28.142.455
Finansal Varlıklar
6 6.229.154 8.581.612
Diğer Varlıklar
6 378.746.000 378.746.000
TOPLAM VARLIKLAR
413.110.036 415.493.172
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 292.006 198.204
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
292.006 198.204
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
412.818.030 415.294.968
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
415.294.968 389.957.127
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-2.476.938 11.386.497
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
412.818.030 401.343.624
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 282.176 74.290
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
333.775 14.484.307
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 626.783 205.751
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.242.734 14.764.348
Yönetim Ücretleri
4.13 -410.811 -390.624
Saklama Ücretleri
-203.943 -192.278
Denetim Ücretleri
3.244 -2.086
Kurul Ücretleri
-41.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -3.066.825 -2.792.863
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.719.672 -3.377.851
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.476.938 11.386.497
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.476.938 11.386.497
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.476.938 11.386.497
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953432
BIST