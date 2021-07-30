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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.07.2021 19:01



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.373.121 5.980.674
Net Dönem Karı (Zararı)
9.712.142 6.292.908
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.957.693 -7.378.866
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-9.957.693 -7.378.866
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.618.672 7.066.632
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-7.527 54.501
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
77.705 -48.076
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.548.494 7.060.207
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.373.121 5.980.674
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.000.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.626.879 5.980.674
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.626.879 5.980.674
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.563.720 5.333.756
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.936.841 11.314.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.936.841 11.563.720
Diğer Alacaklar
5 1.086.034 1.078.507
Finansal Varlıklar
6 664.245 4.567.046
Diğer Varlıklar
6 118.878.000 108.566.000
TOPLAM VARLIKLAR
126.565.120 125.775.273
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 312.198 234.493
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
312.198 234.493
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
126.252.922 125.540.780


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
125.540.780 113.728.972
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.712.142 6.292.908
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
-9.000.000 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 126.252.922 120.021.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 965.279 280.880
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
9.957.693 7.378.866
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 155.556 61.684
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.078.528 7.721.430
Yönetim Ücretleri
4.13 -884.977 -865.785
Saklama Ücretleri
-59.474 -61.259
Denetim Ücretleri
0 -5.679
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -421.935 -495.799
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.366.386 -1.428.522
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.712.142 6.292.908
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.712.142 6.292.908
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.712.142 6.292.908



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953476


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Yarım 1.577 1.618 -13,59  
Çeyrek 791 809 -6,80  
Gümüş.Ons 25,46 25,50 -0,04  
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