***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.373.121 5.980.674Net Dönem Karı (Zararı)9.712.142 6.292.908NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.957.693 -7.378.866Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-9.957.693 -7.378.866İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER3.618.672 7.066.632Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-7.527 54.501Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler77.705 -48.076İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.548.494 7.060.207FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR3.373.121 5.980.674FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.000.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-9.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.626.879 5.980.674NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.626.879 5.980.674DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.563.720 5.333.756DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.936.841 11.314.430Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.936.841 11.563.720Diğer Alacaklar5 1.086.034 1.078.507Finansal Varlıklar6 664.245 4.567.046Diğer Varlıklar6 118.878.000 108.566.000TOPLAM VARLIKLAR126.565.120 125.775.273YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 312.198 234.493TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)312.198 234.493TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)126.252.922 125.540.780Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)125.540.780 113.728.972Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9.712.142 6.292.908Katılma Payı İhraç Tutarı (+)-9.000.000 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 126.252.922 120.021.880Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 965.279 280.880Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar9.957.693 7.378.866Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 155.556 61.684ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.078.528 7.721.430Yönetim Ücretleri4.13 -884.977 -865.785Saklama Ücretleri-59.474 -61.259Denetim Ücretleri0 -5.679Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -421.935 -495.799ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.366.386 -1.428.522ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.712.142 6.292.908NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.712.142 6.292.908DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.712.142 6.292.908http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953476BIST