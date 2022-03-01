***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.03.2022 10:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.119.365
12:191.990
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 43,32
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.969
12:1913,9056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0610
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9065
En Düşük
13,7651
12:1915,6364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0646
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
12:19855,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,16
|Açılış
|: 855,74
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
856,27
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler12:19
|HUBVC
|9,13
|2.994.677
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|EDATA
|24,30
|17.712.989
|% 9,95
|
|KONKA
|10,08
|23.200.134
|% 9,92
|
|DIRIT
|3,92
|224.679
|% 9,80
|
|KARYE
|17,28
|56.313.503
|% -9,95
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|BTCIM
|14,20
|11.566.194
|% -4,05
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
|
|GARAN
|11,76
|1.615.036.596
|% 6,14
|
|THYAO
|26,32
|1.566.529.869
|% 2,73
|
|EREGL
|32,76
|1.252.066.637
|% 5,41
|
|YKBNK
|3,77
|1.035.998.625
|% 5,31
|
|KRDMD
|12,17
|894.882.441
|% 3,75
|
|YKBNK
|3,77
|1.035.998.625
|% 5,31
|
|GARAN
|11,76
|1.615.036.596
|% 6,14
|
|HUNER
|2,88
|329.762.783
|% 1,41
|
|AKBNK
|7,30
|657.737.332
|% 3,84
|
|KRDMD
|12,17
|894.882.441
|% 3,75
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8938
|13,9056
|% 0,44
|
|Euro
|15,6068
|15,6364
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,6183
|18,7116
|% 0,46
|
|Frank
|15,1201
|15,2112
|% 0,47
|
|Riyal
|3,6944
|3,7129
|% 0,32
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|5,28
|
|Altın Gr.
|854
|854
|3,88
|
|Cumhuriyet
|5.682
|5.767
|22,00
|
|Tam
|5.655
|5.798
|22,78
|
|Yarım
|2.733
|2.805
|11,02
|
|Çeyrek
|1.371
|1.402
|5,51
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,57
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|3,19
|