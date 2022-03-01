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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.03.2022 10:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.119.365
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:191.990
Değişim :  2,23% |  43,32
Açılış :  1.969  
Önceki Kapanış :  1.946  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUBVC 9,13 2.994.677 % 10,00  
UFUK 18,31 271.720 % 9,97  
EDATA 24,30 17.712.989 % 9,95  
KONKA 10,08 23.200.134 % 9,92  
DIRIT 3,92 224.679 % 9,80  
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12:19 Alış Satış %  
Dolar 13,8938 13,9056 % 0,44  
Euro 15,6068 15,6364 % 0,41  
Sterlin 18,6183 18,7116 % 0,46  
Frank 15,1201 15,2112 % 0,47  
Riyal 3,6944 3,7129 % 0,32  
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12:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.915 1.916 5,28  
Altın Gr. 854 854 3,88  
Cumhuriyet 5.682 5.767 22,00  
Tam 5.655 5.798 22,78  
Yarım 2.733 2.805 11,02  
Çeyrek 1.371 1.402 5,51  
Gümüş.Ons 24,54 24,57 0,08  
Gümüş Gr. 10,94 10,95 0,04  
B. Petrol 101 101 3,19  
Seans Raporu 12:19
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