***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI133.462.224 11.161.015Net Dönem Karı (Zararı)248.974.516 66.619.736NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER301.944.297 -59.251.156Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler301.944.297 -59.251.156İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-417.456.589 3.792.435Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-74.891.576 -8.921.759Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler95.474.906 22.910.136İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-438.039.919 -10.195.942FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR133.462.224 11.161.015FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-119.999.999 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-120.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.462.225 11.161.015NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.462.225 11.161.015DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 970.749 15.561DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.432.974 11.176.576Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 14.432.974 970.749Takas Alacakları5 136.632.892 62.425.373Diğer Alacaklar6 313.663.589 109.902.967Finansal Varlıklar596.340.000 664.005.000Teminata Verilen Finansal Varlıklar6 684.057 0TOPLAM VARLIKLAR1.061.753.512 837.304.089YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4,5 103.196.937 7.722.031TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)103.196.937 7.722.031TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)958.556.575 829.582.058Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)829.582.058 715.938.628Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)248.974.516 66.619.736Katılma Payı İhraç Tutarı (+)Katılma Payı İade Tutarı (-)-120.000.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 958.556.575 782.558.364Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 194.642.422 10.680.441Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-301.944.297 59.251.156Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 389.451.129 642.790ESAS FAALİYET GELİRLERİ282.149.254 70.574.387Yönetim Ücretleri4,13 -786.337 -715.228Saklama Ücretleri-386.238 -375.850Denetim Ücretleri-3.931 0Kurul Ücretleri-84.822 -75.165Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,12 -31.913.410 -2.788.408ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-33.174.738 -3.954.651ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)248.974.516 66.619.736NET DÖNEM KARI (ZARARI)248.974.516 66.619.736DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)248.974.516 66.619.736http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049476BIST