***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 18:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
133.462.224 11.161.015
Net Dönem Karı (Zararı)
248.974.516 66.619.736
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
301.944.297 -59.251.156
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
301.944.297 -59.251.156
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-417.456.589 3.792.435
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-74.891.576 -8.921.759
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
95.474.906 22.910.136
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-438.039.919 -10.195.942
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
133.462.224 11.161.015
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-119.999.999 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-120.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.462.225 11.161.015
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.462.225 11.161.015
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 970.749 15.561
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.432.974 11.176.576
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.432.974 970.749
Takas Alacakları
5 136.632.892 62.425.373
Diğer Alacaklar
6 313.663.589 109.902.967
Finansal Varlıklar
596.340.000 664.005.000
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
6 684.057 0
TOPLAM VARLIKLAR
1.061.753.512 837.304.089
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4,5 103.196.937 7.722.031
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
103.196.937 7.722.031
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
958.556.575 829.582.058
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
829.582.058 715.938.628
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
248.974.516 66.619.736
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-120.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 958.556.575 782.558.364
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 194.642.422 10.680.441
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-301.944.297 59.251.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 389.451.129 642.790
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
282.149.254 70.574.387
Yönetim Ücretleri
4,13 -786.337 -715.228
Saklama Ücretleri
-386.238 -375.850
Denetim Ücretleri
-3.931 0
Kurul Ücretleri
-84.822 -75.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,12 -31.913.410 -2.788.408
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-33.174.738 -3.954.651
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
248.974.516 66.619.736
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
248.974.516 66.619.736
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
248.974.516 66.619.736
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049476
BIST