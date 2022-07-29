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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.07.2022 18:54
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.967.565 46.726
Net Dönem Karı (Zararı)
166.732.015 38.404.640
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-172.388.493 -41.368.033
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-172.388.493 -41.368.033
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.311.087 3.010.119
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
25.453 63.652
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
362.496 140.777
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.699.036 2.805.690
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.967.565 46.726
Alınan Temettü
11 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.999.998 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8.999.999 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.433 46.726
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.433 46.726
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 148.203 84.919
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 180.636 131.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 180.636 148.202
Takas Alacakları
99.448 124.901
Diğer Alacaklar
5 12.559 12.559
Finansal Varlıklar
6 5.801.120 1.806.591
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
6 705.091.000 532.998.000
TOPLAM VARLIKLAR
711.184.763 535.090.253
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 1.274.350 911.853
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.274.350 911.853
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
709.910.413 534.178.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
534.178.400 448.038.827
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
166.732.015 38.404.640
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8.999.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 709.910.413 486.443.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
285.148 983.302
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 172.388.493 41.368.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
317.501 769.357
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4,13 172.991.142 43.120.692
Yönetim Ücretleri
-2.864.088 -2.221.659
Saklama Ücretleri
-300.653 -236.282
Denetim Ücretleri
7,12 -3.931 2.621
Kurul Ücretleri
-62.536 -46.608
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.027.919 -2.214.124
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.259.127 -4.716.052
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
166.732.015 38.404.640
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
166.732.015 38.404.640
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
166.732.015 38.404.640



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049478


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Yarım 3.302 3.356 15,00  
Çeyrek 1.656 1.678 8,00  
Gümüş.Ons 20,32 20,40 0,35  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,19  
B. Petrol 104 104 1,96  
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