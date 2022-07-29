***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.967.565 46.726Net Dönem Karı (Zararı)166.732.015 38.404.640NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-172.388.493 -41.368.033Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-172.388.493 -41.368.033İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.311.087 3.010.119Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler25.453 63.652Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler362.496 140.777İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.699.036 2.805.690FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-8.967.565 46.726Alınan Temettü11 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.999.998 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8.999.999 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.433 46.726NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.433 46.726DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 148.203 84.919DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 180.636 131.645Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 180.636 148.202Takas Alacakları99.448 124.901Diğer Alacaklar5 12.559 12.559Finansal Varlıklar6 5.801.120 1.806.591Teminata Verilen Finansal Varlıklar6 705.091.000 532.998.000TOPLAM VARLIKLAR711.184.763 535.090.253YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4,5 1.274.350 911.853TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.274.350 911.853TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)709.910.413 534.178.400Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)534.178.400 448.038.827Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)166.732.015 38.404.640Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8.999.999Katılma Payı İade Tutarı (-)-1TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 709.910.413 486.443.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar285.148 983.302Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 172.388.493 41.368.033Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler317.501 769.357ESAS FAALİYET GELİRLERİ4,13 172.991.142 43.120.692Yönetim Ücretleri-2.864.088 -2.221.659Saklama Ücretleri-300.653 -236.282Denetim Ücretleri7,12 -3.931 2.621Kurul Ücretleri-62.536 -46.608Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.027.919 -2.214.124ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.259.127 -4.716.052ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)166.732.015 38.404.640NET DÖNEM KARI (ZARARI)166.732.015 38.404.640DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)166.732.015 38.404.640http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049478BIST