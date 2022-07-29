***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI758.720 13.918.777Net Dönem Karı (Zararı)387.883.268 54.182.469NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-374.128.360 -44.459.552Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-374.128.360 -44.459.552İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-12.996.188 4.195.860Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.093.850 -1.578.457Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler790.313 -541.571İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-11.692.651 6.315.888FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR758.720 13.918.777FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-715.070 -13.858.143Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit-715.070 -13.858.143Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen NakitYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.650 60.634NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.650 60.634DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.585 6.587DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 53.235 67.221Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 53.235 9.585Diğer Alacaklar8 3.263.572 1.169.722Finansal Varlıklar5 35.121.207 15.705.163Teminata Verilen Finansal Varlıklar6 1.148.672.910 778.724.000Diğer Varlıklar7 56.831.447 60.375.390TOPLAM VARLIKLAR1.243.942.371 855.983.860YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4,8 2.667.646 1.877.333TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.667.646 1.877.333TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.241.274.725 854.106.527Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)854.106.527 692.992.223Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)387.883.268 54.182.469Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-715.070 -13.858.143TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 1.241.274.725 733.316.549Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 21.830.171 13.907.541Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 831.384 1.471.237Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar374.128.360 44.459.552Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 82.877 57.159ESAS FAALİYET GELİRLERİ396.872.792 59.895.489Yönetim Ücretleri4,15 -4.417.704 -3.412.125Saklama Ücretleri-434.385 -332.736Denetim Ücretleri-3.931 1.908Kurul Ücretleri-104.987 -70.940Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -433.559 -43.046Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,14 -3.594.958 -1.856.081ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-8.989.524 -5.713.020ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)387.883.268 54.182.469NET DÖNEM KARI (ZARARI)387.883.268 54.182.469DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)387.883.268 54.182.469http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049480BIST