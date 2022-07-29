***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 18:54
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
758.720 13.918.777
Net Dönem Karı (Zararı)
387.883.268 54.182.469
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-374.128.360 -44.459.552
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-374.128.360 -44.459.552
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.996.188 4.195.860
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.093.850 -1.578.457
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
790.313 -541.571
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.692.651 6.315.888
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
758.720 13.918.777
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-715.070 -13.858.143
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
-715.070 -13.858.143
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.650 60.634
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.650 60.634
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.585 6.587
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 53.235 67.221
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 53.235 9.585
Diğer Alacaklar
8 3.263.572 1.169.722
Finansal Varlıklar
5 35.121.207 15.705.163
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
6 1.148.672.910 778.724.000
Diğer Varlıklar
7 56.831.447 60.375.390
TOPLAM VARLIKLAR
1.243.942.371 855.983.860
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4,8 2.667.646 1.877.333
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.667.646 1.877.333
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.241.274.725 854.106.527
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
854.106.527 692.992.223
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
387.883.268 54.182.469
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-715.070 -13.858.143
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 1.241.274.725 733.316.549
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 21.830.171 13.907.541
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 831.384 1.471.237
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
374.128.360 44.459.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 82.877 57.159
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
396.872.792 59.895.489
Yönetim Ücretleri
4,15 -4.417.704 -3.412.125
Saklama Ücretleri
-434.385 -332.736
Denetim Ücretleri
-3.931 1.908
Kurul Ücretleri
-104.987 -70.940
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -433.559 -43.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,14 -3.594.958 -1.856.081
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.989.524 -5.713.020
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
387.883.268 54.182.469
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
387.883.268 54.182.469
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
387.883.268 54.182.469
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049480
BIST