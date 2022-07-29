***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI54.334.724 3.373.121Net Dönem Karı (Zararı)32.664.951 9.712.142NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER85.987.747 -9.957.693Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler85.987.747 -9.957.693İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-64.317.974 3.618.672Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.829.468 -7.527Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.332.112 77.705İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-53.156.394 3.548.494FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR54.334.724 3.373.121FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-38.999.990 -9.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-25.999.989Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-13.000.001 -9.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.334.734 -5.626.879NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.334.734 -5.626.879DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.552.622 11.563.720DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 21.887.356 5.936.841Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 21.887.356 6.552.622Takas Alacakları305.841Diğer Alacaklar5 2.135.309 0Finansal Varlıklar6 30.263.534 21.391.147Teminata Verilen Finansal Varlıklar66.808.000 108.843.000Diğer Varlıklar6 331.260 0TOPLAM VARLIKLAR121.425.459 137.092.610YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 223.630 9.555.742TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)223.630 9.555.742TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)121.201.829 127.536.868Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)127.536.868 125.540.780Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)32.664.951 9.712.142Katılma Payı İhraç Tutarı (+)-13.000.001 -9.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-25.999.989TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 121.201.829 126.252.922Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 36.548.897 965.279Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-85.987.747 9.957.693Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 89.976.021 155.556ESAS FAALİYET GELİRLERİ40.537.171 11.078.528Yönetim Ücretleri4.13 -817.065 -884.977Saklama Ücretleri-56.287 -59.474Denetim Ücretleri-3.931 0Kurul Ücretleri-10.931Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -6.984.006 -421.935ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-7.872.220 -1.366.386ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.664.951 9.712.142NET DÖNEM KARI (ZARARI)32.664.951 9.712.142DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)32.664.951 9.712.142http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049484BIST