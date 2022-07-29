***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 18:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.334.724 3.373.121
Net Dönem Karı (Zararı)
32.664.951 9.712.142
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
85.987.747 -9.957.693
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
85.987.747 -9.957.693
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-64.317.974 3.618.672
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.829.468 -7.527
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.332.112 77.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-53.156.394 3.548.494
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
54.334.724 3.373.121
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.999.990 -9.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-25.999.989
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-13.000.001 -9.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.334.734 -5.626.879
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.334.734 -5.626.879
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.552.622 11.563.720
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 21.887.356 5.936.841
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 21.887.356 6.552.622
Takas Alacakları
305.841
Diğer Alacaklar
5 2.135.309 0
Finansal Varlıklar
6 30.263.534 21.391.147
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
66.808.000 108.843.000
Diğer Varlıklar
6 331.260 0
TOPLAM VARLIKLAR
121.425.459 137.092.610
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 223.630 9.555.742
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
223.630 9.555.742
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
121.201.829 127.536.868
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
127.536.868 125.540.780
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
32.664.951 9.712.142
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
-13.000.001 -9.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-25.999.989
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 121.201.829 126.252.922
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 36.548.897 965.279
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-85.987.747 9.957.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 89.976.021 155.556
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40.537.171 11.078.528
Yönetim Ücretleri
4.13 -817.065 -884.977
Saklama Ücretleri
-56.287 -59.474
Denetim Ücretleri
-3.931 0
Kurul Ücretleri
-10.931
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -6.984.006 -421.935
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.872.220 -1.366.386
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.664.951 9.712.142
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.664.951 9.712.142
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
32.664.951 9.712.142
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049484
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