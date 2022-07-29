***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.481 -8.112Net Dönem Karı (Zararı)-3.627.968 -2.476.938NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER15.371 -333.775Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler15.371 -333.775İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER3.629.078 2.802.601Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler28.096.537 22.566Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler155.409 93.802İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-24.622.868 2.686.233FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR16.481 -8.112FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.481 -8.112NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.481 -8.112DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.721 23.105DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 20.202 14.993Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 20.202 3.721Diğer Alacaklar5 0 28.096.537Finansal Varlıklar6 4.163.957 7.573.958Teminata Verilen Finansal Varlıklar455.860.000 455.860.000Diğer Varlıklar6 28.017.498 0TOPLAM VARLIKLAR488.061.657 491.534.216YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 372.355 216.946TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)372.355 216.946TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)487.689.302 491.317.270Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)491.317.270 415.294.968Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-3.627.968 -2.476.938TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)487.689.302 412.818.030Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 477.179 282.176Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-15.371 333.775Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 540.295 626.783ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.002.103 1.242.734Yönetim Ücretleri4.13 -485.641 -410.811Saklama Ücretleri-244.065 -203.943Denetim Ücretleri-3.931 3.244Kurul Ücretleri-48.862 -41.337Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -3.847.572 -3.066.825ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.630.071 -3.719.672ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.627.968 -2.476.938NET DÖNEM KARI (ZARARI)-3.627.968 -2.476.938DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-3.627.968 -2.476.938http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049486BIST