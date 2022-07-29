***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 18:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.481 -8.112
Net Dönem Karı (Zararı)
-3.627.968 -2.476.938
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
15.371 -333.775
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
15.371 -333.775
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.629.078 2.802.601
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
28.096.537 22.566
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
155.409 93.802
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-24.622.868 2.686.233
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
16.481 -8.112
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.481 -8.112
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.481 -8.112
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.721 23.105
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.202 14.993
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.202 3.721
Diğer Alacaklar
5 0 28.096.537
Finansal Varlıklar
6 4.163.957 7.573.958
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
455.860.000 455.860.000
Diğer Varlıklar
6 28.017.498 0
TOPLAM VARLIKLAR
488.061.657 491.534.216
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 372.355 216.946
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
372.355 216.946
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
487.689.302 491.317.270
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
491.317.270 415.294.968
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-3.627.968 -2.476.938
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
487.689.302 412.818.030
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 477.179 282.176
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-15.371 333.775
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 540.295 626.783
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.002.103 1.242.734
Yönetim Ücretleri
4.13 -485.641 -410.811
Saklama Ücretleri
-244.065 -203.943
Denetim Ücretleri
-3.931 3.244
Kurul Ücretleri
-48.862 -41.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -3.847.572 -3.066.825
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.630.071 -3.719.672
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.627.968 -2.476.938
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.627.968 -2.476.938
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.627.968 -2.476.938
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049486
BIST