***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 19:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-288.629.070 20.126.520
Net Dönem Karı (Zararı)
81.039.696 21.491.260
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
41.605.293 -9.025.553
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 41.605.293 -9.025.553
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-411.274.059 7.660.813
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
200.017 118.993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-411.474.076 7.541.820
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-288.629.070 20.126.520
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.799.993 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 28.799.993 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-259.829.077 20.126.520
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-259.829.077 20.126.520
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 317.344.192 165.057.815
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 57.515.115 185.184.335
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 57.515.115 317.344.192
Finansal Varlıklar
5 377.113.965 7.245.182
TOPLAM VARLIKLAR
434.629.080 324.589.374
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4,5 831.090 631.072
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
831.090 631.072
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
433.797.990 323.958.302
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
323.958.303 218.302.296
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
81.039.696 21.491.260
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
28.799.991 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 433.797.990 239.793.556
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 128.200.399 15.656.665
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-41.605.293 9.025.553
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
86.595.106 24.682.218
Yönetim Ücretleri
4,13 -3.682.327 -2.256.918
Saklama Ücretleri
-188.198 -123.624
Denetim Ücretleri
-6.140 3.034
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
0 -2.145
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,12 -1.678.745 -811.305
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.555.410 -3.190.958
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
81.039.696 21.491.260
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
81.039.696 21.491.260
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
81.039.696 21.491.260
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049546
BIST