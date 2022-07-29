***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-288.629.070 20.126.520Net Dönem Karı (Zararı)81.039.696 21.491.260NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER41.605.293 -9.025.553Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 41.605.293 -9.025.553İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-411.274.059 7.660.813Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler200.017 118.993İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-411.474.076 7.541.820FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-288.629.070 20.126.520FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.799.993 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 28.799.993 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen NakitYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-259.829.077 20.126.520Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-259.829.077 20.126.520DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 317.344.192 165.057.815DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 57.515.115 185.184.335Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 57.515.115 317.344.192Finansal Varlıklar5 377.113.965 7.245.182TOPLAM VARLIKLAR434.629.080 324.589.374YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4,5 831.090 631.072TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)831.090 631.072TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)433.797.990 323.958.302Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)323.958.303 218.302.296Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)81.039.696 21.491.260Katılma Payı İhraç Tutarı (+)28.799.991 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 433.797.990 239.793.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 128.200.399 15.656.665Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-41.605.293 9.025.553ESAS FAALİYET GELİRLERİ86.595.106 24.682.218Yönetim Ücretleri4,13 -3.682.327 -2.256.918Saklama Ücretleri-188.198 -123.624Denetim Ücretleri-6.140 3.034Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri0 -2.145Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,12 -1.678.745 -811.305ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.555.410 -3.190.958ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)81.039.696 21.491.260NET DÖNEM KARI (ZARARI)81.039.696 21.491.260DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)81.039.696 21.491.260http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049546BIST