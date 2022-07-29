***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI392.742.591 8.151Net Dönem Karı (Zararı)363.127.394 73.668.731NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-365.709.456 -77.677.763Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -5.186.672 -45.696Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-360.522.784 -77.632.067İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER390.137.981 3.971.487Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.642.019 -45.695Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.333.335 160.930İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler389.446.665 3.856.252FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR387.555.919 -37.545Alınan Faiz11 5.186.672 45.696FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)392.742.591 8.151NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)392.742.591 8.151DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 52.166.257 190.013DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 444.908.848 198.164Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 444.908.848 52.166.257Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 0 603.880Diğer Alacaklar2.832.437 30.970Finansal Varlıklar6 875.908.756 904.832.638Teminata Verilen Finansal Varlıklar444.432TOPLAM VARLIKLAR1.324.094.473 957.633.745YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4,5 4.550.766 1.217.432TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.550.766 1.217.432TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.319.543.707 956.416.313Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)956.416.313 471.612.221Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)363.127.394 73.668.731Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 1.319.543.707 545.280.952Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 5.186.672 45.696Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 6.104.755 1.503.874Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar360.522.784 77.632.067Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ371.814.211 79.181.637Yönetim Ücretleri4,13 -7.490.349 -3.577.832Saklama Ücretleri-507.244 -264.311Denetim Ücretleri-6.165 3.032Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-2 -2Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,12 -683.057 -1.673.793ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-8.686.817 -5.512.906ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)363.127.394 73.668.731NET DÖNEM KARI (ZARARI)363.127.394 73.668.731DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)363.127.394