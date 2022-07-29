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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.07.2022 19:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
392.742.591 8.151
Net Dönem Karı (Zararı)
363.127.394 73.668.731
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-365.709.456 -77.677.763
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.186.672 -45.696
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-360.522.784 -77.632.067
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
390.137.981 3.971.487
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.642.019 -45.695
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.333.335 160.930
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
389.446.665 3.856.252
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
387.555.919 -37.545
Alınan Faiz
11 5.186.672 45.696
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
392.742.591 8.151
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
392.742.591 8.151
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 52.166.257 190.013
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 444.908.848 198.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 444.908.848 52.166.257
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 0 603.880
Diğer Alacaklar
2.832.437 30.970
Finansal Varlıklar
6 875.908.756 904.832.638
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
444.432
TOPLAM VARLIKLAR
1.324.094.473 957.633.745
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 4.550.766 1.217.432
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.550.766 1.217.432
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.319.543.707 956.416.313


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
956.416.313 471.612.221
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
363.127.394 73.668.731
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 1.319.543.707 545.280.952


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 5.186.672 45.696
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 6.104.755 1.503.874
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
360.522.784 77.632.067
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
371.814.211 79.181.637
Yönetim Ücretleri
4,13 -7.490.349 -3.577.832
Saklama Ücretleri
-507.244 -264.311
Denetim Ücretleri
-6.165 3.032
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-2 -2
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,12 -683.057 -1.673.793
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.686.817 -5.512.906
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
363.127.394 73.668.731
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
363.127.394 73.668.731
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
363.127.394
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Altın Gr. 1.017 1.018 4,97  
Cumhuriyet 6.711 6.812 2,00  
Tam 6.777 6.865 31,00  
Yarım 3.302 3.356 15,00  
Çeyrek 1.656 1.678 8,00  
Gümüş.Ons 20,32 20,40 0,35  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,19  
B. Petrol 104 104 1,96  
Seans Raporu 18:05
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