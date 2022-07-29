***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 19:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
392.742.591 8.151
Net Dönem Karı (Zararı)
363.127.394 73.668.731
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-365.709.456 -77.677.763
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.186.672 -45.696
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-360.522.784 -77.632.067
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
390.137.981 3.971.487
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.642.019 -45.695
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.333.335 160.930
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
389.446.665 3.856.252
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
387.555.919 -37.545
Alınan Faiz
11 5.186.672 45.696
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
392.742.591 8.151
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
392.742.591 8.151
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 52.166.257 190.013
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 444.908.848 198.164
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 444.908.848 52.166.257
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 0 603.880
Diğer Alacaklar
2.832.437 30.970
Finansal Varlıklar
6 875.908.756 904.832.638
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
444.432
TOPLAM VARLIKLAR
1.324.094.473 957.633.745
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4,5 4.550.766 1.217.432
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.550.766 1.217.432
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.319.543.707 956.416.313
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
956.416.313 471.612.221
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
363.127.394 73.668.731
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 1.319.543.707 545.280.952
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 5.186.672 45.696
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 6.104.755 1.503.874
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
360.522.784 77.632.067
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
371.814.211 79.181.637
Yönetim Ücretleri
4,13 -7.490.349 -3.577.832
Saklama Ücretleri
-507.244 -264.311
Denetim Ücretleri
-6.165 3.032
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-2 -2
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,12 -683.057 -1.673.793
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.686.817 -5.512.906
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
363.127.394 73.668.731
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
363.127.394 73.668.731
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
363.127.394