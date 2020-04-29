***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
29.04.2020 12:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
31 Mart 2020 YK Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841079
BIST
14:00101.076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 368,87
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.579
14:006,9844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
14:007,5764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0187
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
14:00382,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,13
|Açılış
|: 382,79
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,64
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,54
|132.406.795
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|137.216.720
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|69.078
|% 10,00
|
|PAPIL
|14,52
|37.559.415
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|4.449.552
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|IHGZT
|3,93
|267.635
|% -7,96
|
|DENGE
|1,31
|430.449
|% -6,43
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|MGROS
|30,50
|610.155.370
|% 5,17
|
|SOKM
|11,82
|447.612.588
|% -2,31
|
|THYAO
|10,53
|300.220.290
|% -1,13
|
|MPARK
|15,67
|268.801.893
|% -3,87
|
|PETKM
|3,53
|254.057.604
|% 0,57
|
|ODAS
|1,78
|230.842.482
|% 2,89
|
|CEMAS
|1,12
|127.976.003
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,09
|111.213.045
|% 3,81
|
|ADESE
|1,54
|132.406.795
|% 10,00
|
|PETKM
|3,53
|254.057.604
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6442
|8,6875
|% -0,11
|
|Frank
|7,1427
|7,1857
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8541
|1,8634
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-4,35
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.512
|-3,50
|
|Tam
|2.519
|2.573
|-3,50
|
|Yarım
|1.227
|1.258
|-1,80
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,40
|23,40
|0,66
|