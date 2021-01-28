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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

28.01.2021 16:47



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

31 Aralık 2020 YK
 
Faaliyet Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905376


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:401.473
Değişim :  0,43% |  6,34
Açılış :  1.453  
Önceki Kapanış :  1.467  
En Yüksek
1.481 En Düşük
1.431
BIST En Aktif Hisseler16:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 1.386,00 2.487.061 % 10,00  
ISBIR 4.054,10 2.854.086 % 10,00  
KONTR 53,30 283.446.278 % 9,99  
VERTU 25,34 145.205.130 % 9,98  
MERIT 144,40 1.563.169 % 9,98  
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16:40 Alış Satış %  
Dolar 7,3700 7,3728 % -0,55  
Euro 8,9385 8,9459 % -0,36  
Sterlin 10,0513 10,1017 % -0,59  
Frank 8,2538 8,3036 % -0,62  
Riyal 1,9629 1,9728 % -0,37  
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16:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.856 15,19  
Altın Gr. 437 437 -1,80  
Cumhuriyet 2.900 2.944 -6,00  
Tam 2.887 2.960 -3,81  
Yarım 1.396 1.432 -1,84  
Çeyrek 700 716 -0,93  
Gümüş.Ons 26,00 26,03 0,81  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 0,04  
B. Petrol 55,71 55,71 0,18  
Seans Raporu 16:40
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