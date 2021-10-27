***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
27.10.2021 09:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Açıklamalar
30 Eylül 2021 YK
Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972665
BIST
11:311.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,83
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.507
11:319,5021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0336
|Açılış
|: 9,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
11:3111,0427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0243
|Açılış
|: 10,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
11:31544,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -5,53
|Açılış
|: 544,41
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler11:31
|HEDEF
|2,84
|2.749.907
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|51.515.171
|% 9,64
|
|SEKUR
|20,82
|33.918.928
|% 8,66
|
|JANTS
|63,10
|101.758.126
|% 7,59
|
|ERBOS
|122,60
|159.369.221
|% 7,54
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|OTKAR
|340,50
|74.049.038
|% -3,40
|
|ASELS
|16,43
|502.622.788
|% -3,18
|
|ATLAS
|1,30
|1.921.427
|% -2,99
|
|BERA
|9,90
|87.607.836
|% -2,94
|
|GARAN
|9,41
|993.343.844
|% 1,84
|
|ASELS
|16,43
|502.622.788
|% -3,18
|
|EREGL
|19,72
|475.916.923
|% -1,40
|
|AKBNK
|5,71
|427.085.035
|% 2,33
|
|BIMAS
|63,10
|411.441.236
|% 1,53
|
|GARAN
|9,41
|993.343.844
|% 1,84
|
|YKBNK
|2,63
|250.628.808
|% 1,15
|
|EKGYO
|1,97
|175.918.642
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,71
|427.085.035
|% 2,33
|
|ODAS
|1,41
|65.078.137
|% 0,00
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4965
|9,5021
|% -0,35
|
|Euro
|11,0336
|11,0427
|% -0,22
|
|Sterlin
|13,0095
|13,0748
|% -0,63
|
|Frank
|10,2942
|10,3562
|% -0,36
|
|Riyal
|2,5224
|2,5350
|% -0,53
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-8,42
|
|Altın Gr.
|544
|544
|-5,71
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,59
|84,59
|-1,06
|
Seans Raporu
11:31
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11:45XU100
Endeks 1, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 8, 319.00 milyon TL de
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11:44ERBOS
Yüzde 7.54 oranında artışla 122.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 343, 284 adet işlem
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11:43HEKTS
Yüzde 4.45 oranında artışla 9.16 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 437, 172 adet işlem
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11:42JANTS
Yüzde 7.67 oranında artışla 63.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 840 adet işlem
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11:41TUCLK
Yüzde 6.11 oranında artışla 13.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 949 adet işlem