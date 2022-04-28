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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

28.04.2022 13:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

31 Mart 2022 YK
 
Faaliyet Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024731


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:192.466
Değişim :  0,59% |  14,40
Açılış :  2.460  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.478 En Düşük
2.460
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLHO 3,42 114.097.805 % 9,97  
INVEO 32,88 12.147.328 % 9,97  
GEDIK 9,38 24.235.032 % 9,96  
ETILR 9,72 11.523.626 % 9,95  
UFUK 28,54 584.442 % 9,94  
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13:17 Alış Satış %  
Dolar 14,8087 14,8141 % 0,04  
Euro 15,6101 15,6239 % -0,02  
Sterlin 18,4672 18,5598 % -0,29  
Frank 15,1785 15,2699 % -0,26  
Riyal 3,9344 3,9541 % -0,04  
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13:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.889 1.889 2,90  
Altın Gr. 899 900 1,70  
Cumhuriyet 5.987 6.077 -17,00  
Tam 5.965 6.113 -13,60  
Yarım 2.883 2.957 -6,58  
Çeyrek 1.446 1.479 -3,29  
Gümüş.Ons 23,21 23,23 -0,09  
Gümüş Gr. 11,06 11,08 -0,03  
B. Petrol 105 105 0,37  
Seans Raporu 13:17
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