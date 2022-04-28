***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.04.2022 13:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
31 Mart 2022 YK
Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024731
BIST
13:192.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,40
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.460
13:1914,8171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0087
|Açılış
|: 14,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
13:1915,6130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0135
|Açılış
|: 15,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
13:19898,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,69
|Açılış
|: 898,60
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
900,63
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler13:17
|POLHO
|3,42
|114.097.805
|% 9,97
|
|INVEO
|32,88
|12.147.328
|% 9,97
|
|GEDIK
|9,38
|24.235.032
|% 9,96
|
|ETILR
|9,72
|11.523.626
|% 9,95
|
|UFUK
|28,54
|584.442
|% 9,94
|
|KZBGY
|62,30
|19.948.461
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|947.979
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,93
|30.510.407
|% -7,47
|
|SERVE
|23,30
|573.320
|% -7,17
|
|ALBRK
|1,24
|359.804.327
|% -4,62
|
|THYAO
|41,04
|2.947.954.132
|% 1,33
|
|SISE
|18,07
|808.093.336
|% 1,40
|
|YKBNK
|5,04
|681.913.539
|% 1,82
|
|SAHOL
|20,84
|575.754.827
|% 1,76
|
|EKGYO
|2,73
|492.491.809
|% 3,80
|
|ALBRK
|1,24
|359.804.327
|% -4,62
|
|EKGYO
|2,73
|492.491.809
|% 3,80
|
|ODAS
|2,51
|208.618.640
|% 1,21
|
|HALKB
|5,54
|319.449.286
|% 2,97
|
|POLHO
|3,42
|114.097.805
|% 9,97
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8087
|14,8141
|% 0,04
|
|Euro
|15,6101
|15,6239
|% -0,02
|
|Sterlin
|18,4672
|18,5598
|% -0,29
|
|Frank
|15,1785
|15,2699
|% -0,26
|
|Riyal
|3,9344
|3,9541
|% -0,04
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|2,90
|
|Altın Gr.
|899
|900
|1,70
|
|Cumhuriyet
|5.987
|6.077
|-17,00
|
|Tam
|5.965
|6.113
|-13,60
|
|Yarım
|2.883
|2.957
|-6,58
|
|Çeyrek
|1.446
|1.479
|-3,29
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,37
|