***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
27.10.2022 16:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
30 Eylül 2022 YK
Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074650
BIST
17:373.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -41,27
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
17:3718,6156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
17:3718,6214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1490
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
17:37994,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,39
|Açılış
|: 994,03
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler17:37
|HEDEF
|12,10
|89.196.203
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,87
|6.772.917
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|138.791.150
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|AGYO
|6,78
|7.765.073
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DERHL
|6,80
|226.347.006
|% -6,46
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|THYAO
|98,90
|8.178.844.335
|% 0,10
|
|AKBNK
|15,26
|3.390.608.407
|% -3,30
|
|PETKM
|13,49
|2.566.366.874
|% 0,90
|
|TUPRS
|373,30
|2.538.366.441
|% 1,47
|
|SISE
|33,40
|2.441.807.774
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,49
|1.545.861.671
|% -1,75
|
|TSKB
|3,11
|1.025.638.557
|% 0,65
|
|AKBNK
|15,26
|3.390.608.407
|% -3,30
|
|SKBNK
|2,10
|449.756.863
|% 0,96
|
|YKBNK
|9,31
|1.793.571.222
|% -2,41
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5958
|18,6156
|% 0,04
|
|Euro
|18,5995
|18,6214
|% -0,79
|
|Sterlin
|21,5482
|21,6562
|% -0,07
|
|Frank
|18,7542
|18,8672
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9354
|4,9602
|% 0,06
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-2,54
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.682
|6.739
|-29,00
|
|Yarım
|3.256
|3.296
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,51
|19,54
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,01
|
|B. Petrol
|94,92
|94,92
|1,13
|