***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 77.656.624 55.829.839TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)77.656.624 55.829.839BRÜT KAR (ZARAR)77.656.624 55.829.839Genel Yönetim Giderleri18 -46.471.234 -36.767.698Pazarlama Giderleri19 -1.831.674 -1.951.026Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 5.455 17.665ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)29.359.171 17.128.780Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 33.473.804 27.132.432Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -15.249.805 -9.896.027FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)47.583.170 34.365.185Finansman Giderleri17 -649.709SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)47.583.170 33.715.476Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.438.453 -7.461.949Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -10.456.072 -7.463.900Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 17.619 1.951SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)37.144.717 26.253.527DÖNEM KARI (ZARARI)37.144.717 26.253.527Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları37.144.717 26.253.527Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38.849.508 11.423.073Dönem Karı (Zararı)37.144.717 26.253.527Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler19.287.055 -8.584.239Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9, 10 981.613 807.907Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.115.603 3.030.890Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 3.115.603 3.030.890Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler16 -224.400 -474.635Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-6.127.615 -9.988.682Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11.103.401 -9.421.668Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11.103.401 -9.421.668Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 10.438.453 7.461.949İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.633.836 3.638.090Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 226.123 -410.213İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.859.959 4.048.303Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları49.797.936 21.307.378Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -2.903.922 -2.632.726Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -8.044.506 -7.251.579YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-54.698.849 11.937.231Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9, 10 -3.667.861 -1.088.258Alınan Temettüler16 224.400 474.635Alınan Faiz6.680.174 10.500.285Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları5 -57.935.562Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri2.050.569FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.360.000 -21.588.579Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -649.709Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-649.709Ödenen Temettüler14 -21.360.000 -20.938.870YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-37.209.341 1.771.725NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-37.209.341 1.771.725DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 52.307.955 50.536.230DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 15.098.614 52.307.955Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 15.129.381 52.887.069Finansal Yatırımlar5 84.104.951 26.169.388Ticari Alacaklar6 17.372.592 6.845.428İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 16.995.822 5.212.625İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 376.770 1.632.803Diğer Alacaklar880Peşin Ödenmiş Giderler8 624.951 851.074Diğer Dönen Varlıklar13 87 2.329.229ARA TOPLAM117.232.842 89.082.188TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR117.232.842 89.082.188DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 8.429.787 16.254.880İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 6.000.000 6.000.000Maddi Duran Varlıklar9 1.265.304 1.413.179Kullanım Hakkı Varlıkları11 5.040.021Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 3.610.529 776.406Ertelenmiş Vergi Varlığı21 616.436 728.848TOPLAM DURAN VARLIKLAR24.962.077 25.173.313TOPLAM VARLIKLAR142.194.919 114.255.501KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 1.755.937 1.020.461Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 4.616.286 2.204.720Kısa Vadeli Karşılıklar12 2.965.663 2.872.649Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.965.663 2.872.649Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.207.974 1.078.422İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4 377.501 404.394İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler830.473 674.028ARA TOPLAM10.545.860 7.176.252TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.545.860 7.176.252UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 5.513.938İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 5.024.751Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.024.751İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar489.187Kiralama İşlemlerinden Borçlar489.187Uzun Vadeli Karşılıklar12 1.240.211 951.066Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.240.211 951.066TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.754.149 951.066TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.300.009 8.127.318ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar124.894.910 106.128.183Ödenmiş Sermaye14 65.000.000 65.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -599.707 -463.324Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-599.707 -463.324Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-599.707 -463.324Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 3.493.110 374.717Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)3.493.110 374.717Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 14.925.677 13.114.677Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 4.931.113 1.848.586Net Dönem Karı veya Zararı37.144.717 26.253.527TOPLAM ÖZKAYNAKLAR124.894.910 106.128.183TOPLAM KAYNAKLAR142.194.919 114.255.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 -430.301 1.143.819 10.128.974 1.848.586 23.924.573 101.615.651 101.615.651Transferler14 2.985.703 20.938.870 -23.924.573Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-33.023 -769.102 26.253.527 25.451.402 25.451.402Dönem Karı (Zararı)26.253.527 26.253.527 26.253.527Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-33.023 -769.102 -802.125 -802.125Kar Payları14 -20.938.870 -20.938.870 -20.938.870Dönem Sonu Bakiyeler65.000.000 -463.324 374.717 13.114.677 1.848.586 26.253.527 106.128.183 106.128.183Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 -463.324 374.717 13.114.677 1.848.586 26.253.527 106.128.183 106.128.183Transferler14 1.811.000 24.442.527 -26.253.527Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-136.383 3.118.393 37.144.717 40.126.727 40.126.727Dönem Karı (Zararı)37.144.717 37.144.717 37.144.717Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-136.383 3.118.393 2.982.010 2.982.010Kar Payları14 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000Dönem Sonu Bakiyeler65.000.000 -599.707 3.493.110 14.925.677 4.931.113 37.144.717 124.894.910 124.894.910Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)37.144.717 26.253.527DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-136.383 -33.023Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -170.478 -41.280Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler34.095 8.257Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 34.095 8.257Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.118.393 -769.102Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14 3.282.519 -809.582Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-164.126 40.480Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -164.126 40.480DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.982.010 -802.125TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.126.727 25.451.402Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları40.126.727 25.451.402http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815443BIST