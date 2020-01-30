***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.01.2020 14:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 77.656.624 55.829.839
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
77.656.624 55.829.839
BRÜT KAR (ZARAR)
77.656.624 55.829.839
Genel Yönetim Giderleri
18 -46.471.234 -36.767.698
Pazarlama Giderleri
19 -1.831.674 -1.951.026
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 5.455 17.665
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.359.171 17.128.780
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 33.473.804 27.132.432
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -15.249.805 -9.896.027
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.583.170 34.365.185
Finansman Giderleri
17 -649.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.583.170 33.715.476
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.438.453 -7.461.949
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -10.456.072 -7.463.900
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 17.619 1.951
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37.144.717 26.253.527
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.144.717 26.253.527
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37.144.717 26.253.527
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.849.508 11.423.073
Dönem Karı (Zararı)
37.144.717 26.253.527
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.287.055 -8.584.239
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 981.613 807.907
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.115.603 3.030.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 3.115.603 3.030.890
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
16 -224.400 -474.635
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.127.615 -9.988.682
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11.103.401 -9.421.668
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11.103.401 -9.421.668
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 10.438.453 7.461.949
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.633.836 3.638.090
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 226.123 -410.213
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.859.959 4.048.303
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
49.797.936 21.307.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -2.903.922 -2.632.726
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -8.044.506 -7.251.579
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-54.698.849 11.937.231
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9, 10 -3.667.861 -1.088.258
Alınan Temettüler
16 224.400 474.635
Alınan Faiz
6.680.174 10.500.285
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
5 -57.935.562
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
2.050.569
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.360.000 -21.588.579
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -649.709
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-649.709
Ödenen Temettüler
14 -21.360.000 -20.938.870
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.209.341 1.771.725
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.209.341 1.771.725
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 52.307.955 50.536.230
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 15.098.614 52.307.955
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 15.129.381 52.887.069
Finansal Yatırımlar
5 84.104.951 26.169.388
Ticari Alacaklar
6 17.372.592 6.845.428
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 16.995.822 5.212.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 376.770 1.632.803
Diğer Alacaklar
880
Peşin Ödenmiş Giderler
8 624.951 851.074
Diğer Dönen Varlıklar
13 87 2.329.229
ARA TOPLAM
117.232.842 89.082.188
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
117.232.842 89.082.188
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 8.429.787 16.254.880
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 6.000.000 6.000.000
Maddi Duran Varlıklar
9 1.265.304 1.413.179
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 5.040.021
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 3.610.529 776.406
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 616.436 728.848
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.962.077 25.173.313
TOPLAM VARLIKLAR
142.194.919 114.255.501
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 1.755.937 1.020.461
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 4.616.286 2.204.720
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.965.663 2.872.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.965.663 2.872.649
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.207.974 1.078.422
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 377.501 404.394
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
830.473 674.028
ARA TOPLAM
10.545.860 7.176.252
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.545.860 7.176.252
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 5.513.938
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 5.024.751
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.024.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
489.187
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
489.187
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.240.211 951.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.240.211 951.066
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.754.149 951.066
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.300.009 8.127.318
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
124.894.910 106.128.183
Ödenmiş Sermaye
14 65.000.000 65.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -599.707 -463.324
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-599.707 -463.324
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-599.707 -463.324
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 3.493.110 374.717
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.493.110 374.717
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 14.925.677 13.114.677
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 4.931.113 1.848.586
Net Dönem Karı veya Zararı
37.144.717 26.253.527
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
124.894.910 106.128.183
TOPLAM KAYNAKLAR
142.194.919 114.255.501
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 -430.301 1.143.819 10.128.974 1.848.586 23.924.573 101.615.651 101.615.651
Transferler
14 2.985.703 20.938.870 -23.924.573
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.023 -769.102 26.253.527 25.451.402 25.451.402
Dönem Karı (Zararı)
26.253.527 26.253.527 26.253.527
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.023 -769.102 -802.125 -802.125
Kar Payları
14 -20.938.870 -20.938.870 -20.938.870
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -463.324 374.717 13.114.677 1.848.586 26.253.527 106.128.183 106.128.183
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 -463.324 374.717 13.114.677 1.848.586 26.253.527 106.128.183 106.128.183
Transferler
14 1.811.000 24.442.527 -26.253.527
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-136.383 3.118.393 37.144.717 40.126.727 40.126.727
Dönem Karı (Zararı)
37.144.717 37.144.717 37.144.717
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-136.383 3.118.393 2.982.010 2.982.010
Kar Payları
14 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -599.707 3.493.110 14.925.677 4.931.113 37.144.717 124.894.910 124.894.910
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.144.717 26.253.527
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-136.383 -33.023
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -170.478 -41.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
34.095 8.257
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 34.095 8.257
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.118.393 -769.102
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14 3.282.519 -809.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-164.126 40.480
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -164.126 40.480
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.982.010 -802.125
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.126.727 25.451.402
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40.126.727 25.451.402
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815443
BIST