***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 26.343.221 17.428.277TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.343.221 17.428.277BRÜT KAR (ZARAR)26.343.221 17.428.277Genel Yönetim Giderleri13 -15.301.046 -11.253.641Pazarlama Giderleri-536.302 -221.452Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler57.032 5.351ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.562.905 5.958.535Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11 25.614.712 19.065.674Yatırım Faaliyetlerinden Giderler11 -22.587.958 -14.493.670FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.589.659 10.530.539SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.589.659 10.530.539Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.025.247 -2.336.534Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -2.338.927 -1.245.346Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -686.320 -1.091.188SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.564.412 8.194.005DÖNEM KARI (ZARARI)10.564.412 8.194.005Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.564.412 8.194.005Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.024.170 1.005.177Dönem Karı (Zararı)10.564.412 8.194.005Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.444.214 -437.417Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler510.634 244.493Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.243.624 928.736Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.243.624 928.736Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-411.600 -224.400Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-738.090 -2.968.438Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.185.601 -754.342Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.185.601 -754.342Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 3.025.247 2.336.534İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.530.210 -1.267.190Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-486.574 -308.627İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.016.784 -958.563Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.538.836 6.489.398Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.859.339 -2.773.935Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -4.655.327 -2.710.286YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-143.082 4.618.187Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-451.537 -53.429Alınan Temettüler11 411.600 224.400Alınan Faiz769.540 3.519.576Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-872.685Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri927.640FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.360.000 -21.360.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Temettüler9 -21.360.000 -21.360.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.478.912 -15.736.636NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.478.912 -15.736.636DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 15.098.614 52.307.955DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.619.702 36.571.319Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 5.620.058 15.129.381Finansal Yatırımlar5 84.977.636 84.104.951Ticari Alacaklar6 9.487.837 17.372.592İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 9.446.990 16.995.822İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar40.847 376.770Diğer Alacaklar1.125 880Peşin Ödenmiş Giderler1.111.525 624.951Diğer Dönen Varlıklar87ARA TOPLAM101.198.181 117.232.842TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR101.198.181 117.232.842DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 9.166.774 8.429.787İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 6.000.000 6.000.000Maddi Duran Varlıklar1.558.807 1.265.304Kullanım Hakkı Varlıkları8 5.241.426 5.040.021Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.257.929 3.610.529Ertelenmiş Vergi Varlığı14 1.908 616.436TOPLAM DURAN VARLIKLAR25.226.844 24.962.077TOPLAM VARLIKLAR126.425.025 142.194.919KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar1.833.926 1.755.937Türev Araçlar7 15.300Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 2.299.886 4.616.286Kısa Vadeli Karşılıklar1.252.875 2.965.663Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.252.875 2.965.663Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.139.013 1.207.974İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4 792.650 377.501İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler346.363 830.473ARA TOPLAM6.541.000 10.545.860TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.541.000 10.545.860UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 5.838.499 5.513.938İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 5.383.750 5.024.751Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.383.750 5.024.751İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar454.749 489.187Kiralama İşlemlerinden Borçlar454.749 489.187Uzun Vadeli Karşılıklar1.330.532 1.240.211Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.330.532 1.240.211TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.169.031 6.754.149TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.710.031 17.300.009ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9 112.714.994 124.894.910Ödenmiş Sermaye65.000.000 65.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-594.304 -599.707Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-594.304 -599.707Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-594.304 -599.707Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.103.379 3.493.110Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.103.379 3.493.110Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.736.677 14.925.677Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18.904.830 4.931.113Net Dönem Karı veya Zararı10.564.412 37.144.717TOPLAM ÖZKAYNAKLAR112.714.994 124.894.910TOPLAM KAYNAKLAR126.425.025 142.194.919Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 65.000.000 -463.324 374.717 13.114.677 1.848.586 26.253.527 106.128.183 106.128.183Transferler9 1.811.000 24.442.527 -26.253.527Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-137.645 -613.338 8.194.005 7.443.022 7.443.022Dönem Karı (Zararı)8.194.005 8.194.005 8.194.005Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-137.645 -613.338 -750.983 -750.983Kar Payları9 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000Dönem Sonu Bakiyeler65.000.000 -600.969 -238.621 14.925.677 4.931.113 8.194.005 92.211.205 92.211.205Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 65.000.000 -599.707 3.493.110 14.925.677 4.931.113 37.144.717 124.894.910 124.894.910Transferler9 1.811.000 35.333.717 -37.144.717Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.403 -1.389.731 10.564.412 9.180.084 9.180.084Dönem Karı (Zararı)10.564.412 10.564.412 10.564.412Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.403 -1.389.731 -1.384.328 -1.384.328Kar Payları9 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000Dönem Sonu Bakiyeler65.000.000 -594.304 2.103.379 16.736.677 18.904.830 10.564.412 112.714.994 112.714.994Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.564.412 8.194.005DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.403 -137.645Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.754 -172.056Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.351 34.411Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -1.351 34.411Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.389.731 -613.338Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.462.875 -645.619Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler73.144 32.281Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 73.144 32.281DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.384.328 -750.983TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.180.084 7.443.022Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.180.084 7.443.022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841078BIST