***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.07.2020 19:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 57.745.361 35.068.795 31.402.140 17.640.518
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.745.361 35.068.795 31.402.140 17.640.518
BRÜT KAR (ZARAR)
57.745.361 35.068.795 31.402.140 17.640.518
Genel Yönetim Giderleri
13 -29.012.342 -22.628.280 -13.711.296 -11.374.639
Pazarlama Giderleri
-881.761 -460.257 -345.459 -238.805
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.041 5.415 -42.991 64
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.865.299 11.985.673 17.302.394 6.027.138
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11 30.719.272 23.967.819 5.104.560 4.902.145
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
11 -23.223.903 -14.731.381 -635.945 -237.711
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.360.668 21.222.111 21.771.009 10.691.572
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.360.668 21.222.111 21.771.009 10.691.572
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.865.208 -4.683.250 -4.839.961 -2.346.716
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -6.864.448 -3.056.952 -4.525.521 -1.811.606
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -1.000.760 -1.626.298 -314.440 -535.110
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.495.460 16.538.861 16.931.048 8.344.856
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.495.460 16.538.861 16.931.048 8.344.856
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27.495.460 16.538.861 16.931.048 8.344.856
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.865.693 6.997.747
Dönem Karı (Zararı)
27.495.460 16.538.861
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
148.144 1.106.613
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.029.984 477.218
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.681.113 1.710.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.412.901 1.710.735
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
268.212
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-411.600 -224.400
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.943.094 -4.713.007
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.151 630
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
174.669 -827.813
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
174.669 -827.813
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 7.865.208 4.683.250
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-244.985
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-244.985
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
284.399 -4.184.667
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-260.132 -377.819
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
544.531 -3.806.848
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.928.003 13.460.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.988.499 -2.803.020
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -7.073.811 -3.660.040
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.880.739 -25.728.034
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
341.901
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.123.679 -275.034
Alınan Temettüler
11 411.600 224.400
Alınan Faiz
11.943.184 5.138.090
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-8.692.267 -30.815.490
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.360.000 -21.360.000
Ödenen Temettüler
9 -21.360.000 -21.360.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.613.568 -40.090.287
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.151 -630
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.610.417 -40.090.917
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.098.614 52.307.955
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 12.488.197 12.217.038
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 12.471.193 15.129.381
Finansal Yatırımlar
5 92.777.787 84.104.951
Ticari Alacaklar
6 15.682.336 17.372.592
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 15.527.101 16.995.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 155.235 376.770
Diğer Alacaklar
1.407 880
Türev Araçlar
7 19.431
Peşin Ödenmiş Giderler
885.083 624.951
Diğer Dönen Varlıklar
4 685.875 87
ARA TOPLAM
122.523.112 117.232.842
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
122.523.112 117.232.842
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 9.826.947 8.429.787
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 6.000.000 6.000.000
Maddi Duran Varlıklar
2.859.095 1.265.304
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 4.898.861 5.040.021
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.013.516 3.610.529
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 616.436
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.598.419 24.962.077
TOPLAM VARLIKLAR
149.121.531 142.194.919
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
1.437.846 1.755.937
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 4.406.923 4.616.286
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.593.289 2.965.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.325.077 2.965.663
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
268.212
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
885.046 1.207.974
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 600.084 377.501
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
284.962 830.473
ARA TOPLAM
9.323.104 10.545.860
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.323.104 10.545.860
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 5.554.384 5.513.938
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 5.135.824 5.024.751
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.135.824 5.024.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
418.560 489.187
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
418.560 489.187
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.245.124 1.240.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.245.124 1.240.211
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 472.547
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.272.055 6.754.149
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.595.159 17.300.009
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
132.526.372 124.894.910
Ödenmiş Sermaye
9 65.000.000 65.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9 -551.646 -599.707
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-551.646 -599.707
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-551.646 -599.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9 4.941.051 3.493.110
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4.941.051 3.493.110
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 16.736.677 14.925.677
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 18.904.830 4.931.113
Net Dönem Karı veya Zararı
27.495.460 37.144.717
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
132.526.372 124.894.910
TOPLAM KAYNAKLAR
149.121.531 142.194.919
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 -463.324 374.717 13.114.677 1.848.586 26.253.527 106.128.183 106.128.183
Transferler
9 1.811.000 24.442.527 -26.253.527
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.236 -63.220 16.538.861 16.396.405 16.396.405
Dönem Karı (Zararı)
16.538.861 16.538.861 16.538.861
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.236 -63.220 -142.456 -142.456
Kar Payları
9 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -542.560 311.497 14.925.677 4.931.113 16.538.861 101.164.588 101.164.588
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 -599.707 3.493.110 14.925.677 4.931.113 37.144.717 124.894.910 124.894.910
Transferler
9 1.811.000 35.333.717 -37.144.717
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.061 1.447.941 27.495.460 28.991.462 28.991.462
Dönem Karı (Zararı)
27.495.460 27.495.460 27.495.460
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
48.061 1.447.941 1.496.002 1.496.002
Kar Payları
9 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -551.646 4.941.051 16.736.677 18.904.830 27.495.460 132.526.372 132.526.372
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.495.460 16.538.861 16.931.048 8.344.856
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
48.061 -79.236 42.658 58.409
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
60.077 -99.045 53.323 73.011
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.016 19.809 -10.665 -14.602
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -12.016 19.809 -10.665 -14.602
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.447.941 -63.220 2.837.672 550.118
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.524.148 -66.548 2.987.023 579.071
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-76.207 3.328 -149.351 -28.953
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -76.207 3.328 -149.351 -28.953
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.496.002 -142.456 2.880.330 608.527
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.991.462 16.396.405 19.811.378 8.953.383
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28.991.462 16.396.405 19.811.378 8.953.383
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862174
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