***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 57.745.361 35.068.795 31.402.140 17.640.518TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)57.745.361 35.068.795 31.402.140 17.640.518BRÜT KAR (ZARAR)57.745.361 35.068.795 31.402.140 17.640.518Genel Yönetim Giderleri13 -29.012.342 -22.628.280 -13.711.296 -11.374.639Pazarlama Giderleri-881.761 -460.257 -345.459 -238.805Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14.041 5.415 -42.991 64ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.865.299 11.985.673 17.302.394 6.027.138Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11 30.719.272 23.967.819 5.104.560 4.902.145Yatırım Faaliyetlerinden Giderler11 -23.223.903 -14.731.381 -635.945 -237.711FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.360.668 21.222.111 21.771.009 10.691.572SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)35.360.668 21.222.111 21.771.009 10.691.572Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.865.208 -4.683.250 -4.839.961 -2.346.716Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -6.864.448 -3.056.952 -4.525.521 -1.811.606Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -1.000.760 -1.626.298 -314.440 -535.110SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.495.460 16.538.861 16.931.048 8.344.856DÖNEM KARI (ZARARI)27.495.460 16.538.861 16.931.048 8.344.856Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları27.495.460 16.538.861 16.931.048 8.344.856Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.865.693 6.997.747Dönem Karı (Zararı)27.495.460 16.538.861Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler148.144 1.106.613Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.029.984 477.218Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.681.113 1.710.735Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.412.901 1.710.735Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler268.212Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-411.600 -224.400Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-11.943.094 -4.713.007Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-3.151 630Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler174.669 -827.813Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler174.669 -827.813Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 7.865.208 4.683.250Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-244.985Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-244.985İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler284.399 -4.184.667Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-260.132 -377.819İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler544.531 -3.806.848Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları27.928.003 13.460.807Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.988.499 -2.803.020Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -7.073.811 -3.660.040YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.880.739 -25.728.034Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri341.901Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.123.679 -275.034Alınan Temettüler11 411.600 224.400Alınan Faiz11.943.184 5.138.090Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-8.692.267 -30.815.490FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.360.000 -21.360.000Ödenen Temettüler9 -21.360.000 -21.360.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.613.568 -40.090.287Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.151 -630NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.610.417 -40.090.917DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.098.614 52.307.955DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 12.488.197 12.217.038Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 12.471.193 15.129.381Finansal Yatırımlar5 92.777.787 84.104.951Ticari Alacaklar6 15.682.336 17.372.592İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 15.527.101 16.995.822İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 155.235 376.770Diğer Alacaklar1.407 880Türev Araçlar7 19.431Peşin Ödenmiş Giderler885.083 624.951Diğer Dönen Varlıklar4 685.875 87ARA TOPLAM122.523.112 117.232.842TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR122.523.112 117.232.842DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 9.826.947 8.429.787İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 6.000.000 6.000.000Maddi Duran Varlıklar2.859.095 1.265.304Kullanım Hakkı Varlıkları8 4.898.861 5.040.021Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.013.516 3.610.529Ertelenmiş Vergi Varlığı14 616.436TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.598.419 24.962.077TOPLAM VARLIKLAR149.121.531 142.194.919KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar1.437.846 1.755.937Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 4.406.923 4.616.286Kısa Vadeli Karşılıklar2.593.289 2.965.663Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.325.077 2.965.663Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar268.212Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler885.046 1.207.974İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4 600.084 377.501İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler284.962 830.473ARA TOPLAM9.323.104 10.545.860TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.323.104 10.545.860UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 5.554.384 5.513.938İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 5.135.824 5.024.751Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.135.824 5.024.751İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar418.560 489.187Kiralama İşlemlerinden Borçlar418.560 489.187Uzun Vadeli Karşılıklar1.245.124 1.240.211Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.245.124 1.240.211Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 472.547TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.272.055 6.754.149TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.595.159 17.300.009ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar132.526.372 124.894.910Ödenmiş Sermaye9 65.000.000 65.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9 -551.646 -599.707Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-551.646 -599.707Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-551.646 -599.707Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9 4.941.051 3.493.110Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)4.941.051 3.493.110Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9 16.736.677 14.925.677Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9 18.904.830 4.931.113Net Dönem Karı veya Zararı27.495.460 37.144.717TOPLAM ÖZKAYNAKLAR132.526.372 124.894.910TOPLAM KAYNAKLAR149.121.531 142.194.919Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 -463.324 374.717 13.114.677 1.848.586 26.253.527 106.128.183 106.128.183Transferler9 1.811.000 24.442.527 -26.253.527Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-79.236 -63.220 16.538.861 16.396.405 16.396.405Dönem Karı (Zararı)16.538.861 16.538.861 16.538.861Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-79.236 -63.220 -142.456 -142.456Kar Payları9 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000Dönem Sonu Bakiyeler65.000.000 -542.560 311.497 14.925.677 4.931.113 16.538.861 101.164.588 101.164.588Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 -599.707 3.493.110 14.925.677 4.931.113 37.144.717 124.894.910 124.894.910Transferler9 1.811.000 35.333.717 -37.144.717Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)48.061 1.447.941 27.495.460 28.991.462 28.991.462Dönem Karı (Zararı)27.495.460 27.495.460 27.495.460Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)48.061 1.447.941 1.496.002 1.496.002Kar Payları9 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000Dönem Sonu Bakiyeler65.000.000 -551.646 4.941.051 16.736.677 18.904.830 27.495.460 132.526.372 132.526.372Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)27.495.460 16.538.861 16.931.048 8.344.856DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar48.061 -79.236 42.658 58.409Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)60.077 -99.045 53.323 73.011Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.016 19.809 -10.665 -14.602Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -12.016 19.809 -10.665 -14.602Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.447.941 -63.220 2.837.672 550.118Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.524.148 -66.548 2.987.023 579.071Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-76.207 3.328 -149.351 -28.953Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -76.207 3.328 -149.351 -28.953DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.496.002 -142.456 2.880.330 608.527TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.991.462 16.396.405 19.811.378 8.953.383Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları28.991.462 16.396.405 19.811.378 8.953.383http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862174BIST