***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 92.249.929 54.097.666 34.504.568 19.028.871TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)92.249.929 54.097.666 34.504.568 19.028.871BRÜT KAR (ZARAR)92.249.929 54.097.666 34.504.568 19.028.871Genel Yönetim Giderleri13 -42.881.052 -34.253.950 -13.868.710 -11.625.670Pazarlama Giderleri-1.252.542 -722.052 -370.781 -261.795Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14.041 5.455 40ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)48.130.376 19.127.119 20.265.077 7.141.446Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11 33.391.442 28.902.531 2.672.170 4.934.712Yatırım Faaliyetlerinden Giderler11 -24.589.865 -14.733.948 -1.365.962 -2.567FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)56.931.953 33.295.702 21.571.285 12.073.591SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)56.931.953 33.295.702 21.571.285 12.073.591Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.603.135 -7.336.886 -4.737.927 -2.653.636Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -10.978.283 -5.726.982 -4.113.835 -2.670.030Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -1.624.852 -1.609.904 -624.092 16.394SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)44.328.818 25.958.816 16.833.358 9.419.955DÖNEM KARI (ZARARI)44.328.818 25.958.816 16.833.358 9.419.955Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları44.328.818 25.958.816 16.833.358 9.419.955Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.677.222 23.765.644Dönem Karı (Zararı)44.328.818 25.958.816Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.657.008 12.956.075Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.593.435 699.395Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.692.202 2.398.214Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.423.990 2.398.214Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler268.212Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-411.600 -224.400Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-13.510.356 -5.680.118Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.341Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.001.527 8.424.757Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.001.527 8.424.757Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 12.603.135 7.336.886Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-308.281Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-308.281İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.681.650 -7.002.368Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-222.635 -148.542İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.459.015 -6.853.826Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları46.304.176 31.912.523Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.076.375 -2.839.172Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -11.550.579 -5.307.707YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.129.685 -40.737.829Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri405.197Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.133.085 -296.437Alınan Temettüler11 411.600 224.400Alınan Faiz13.386.283 5.688.519Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-9.940.310 -46.354.311FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.360.000 -21.360.000Ödenen Temettüler9 -21.360.000 -21.360.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.446.907 -38.332.185Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.341NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.446.907 -38.333.526DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.098.614 52.307.955DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 26.545.521 13.974.429Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 26.586.808 15.129.381Finansal Yatırımlar5 94.045.261 84.104.951Ticari Alacaklar6 17.598.989 17.372.592İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 17.428.798 16.995.822İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 170.191 376.770Diğer Alacaklar1.162 880Peşin Ödenmiş Giderler847.585 624.951Diğer Dönen Varlıklar4 693.045 87ARA TOPLAM139.772.850 117.232.842TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR139.772.850 117.232.842DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 11.123.571 8.429.787İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 6.000.000 6.000.000Maddi Duran Varlıklar2.632.854 1.265.304Kullanım Hakkı Varlıkları8 4.530.816 5.040.021Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.685.712 3.610.529Ertelenmiş Vergi Varlığı14 616.436TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.972.953 24.962.077TOPLAM VARLIKLAR166.745.803 142.194.919KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar1.349.146 1.755.937Türev Araçlar7 365.708Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 4.043.990 4.616.286Kısa Vadeli Karşılıklar3.507.304 2.965.663Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.239.092 2.965.663Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar268.212Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler824.292 1.207.974İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4 504.827 377.501İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler319.465 830.473ARA TOPLAM10.090.440 10.545.860TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.090.440 10.545.860UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 5.255.825 5.513.938İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 4.875.294 5.024.751Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.875.294 5.024.751İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar380.531 489.187Kiralama İşlemlerinden Borçlar380.531 489.187Uzun Vadeli Karşılıklar1.222.864 1.240.211Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.222.864 1.240.211Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 1.087.373TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.566.062 6.754.149TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.656.502 17.300.009ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar149.089.301 124.894.910Ödenmiş Sermaye9 65.000.000 65.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9 -526.480 -599.707Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-526.480 -599.707Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-526.480 -599.707Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9 4.645.456 3.493.110Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)4.645.456 3.493.110Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9 16.736.677 14.925.677Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9 18.904.830 4.931.113Net Dönem Karı veya Zararı44.328.818 37.144.717TOPLAM ÖZKAYNAKLAR149.089.301 124.894.910TOPLAM KAYNAKLAR166.745.803 142.194.919Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 -463.324 374.717 13.114.677 1.848.586 26.253.527 106.128.183 106.128.183Transferler9 1.811.000 24.442.527 -26.253.527Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-95.729 -27.633 25.958.816 25.835.454 25.835.454Dönem Karı (Zararı)25.958.816 25.958.816 25.958.816Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-95.729 -27.633 -123.362 -123.362Kar Payları9 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000Dönem Sonu Bakiyeler65.000.000 -559.053 347.084 14.925.677 4.931.113 25.958.816 110.603.637 110.603.637Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 -599.707 3.493.110 14.925.677 4.931.113 37.144.717 124.894.910 124.894.910Transferler9 1.811.000 35.333.717 -37.144.717Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)73.227 1.152.346 44.328.818 45.554.391 45.554.391Dönem Karı (Zararı)44.328.818 44.328.818 44.328.818Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)73.227 1.152.346 1.225.573 1.225.573Kar Payları9 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000Dönem Sonu Bakiyeler65.000.000 -526.480 4.645.456 16.736.677 18.904.830 44.328.818 149.089.301 149.089.301Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)44.328.818 25.958.816 16.833.358 9.419.955DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar73.227 -95.729 25.166 -16.493Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)91.534 -119.661 31.457 -20.616Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-18.307 23.932 -6.291 4.123Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -18.307 23.932 -6.291 4.123Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.152.346 -27.633 -295.595 35.587Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.212.996 -29.087 -311.152 37.461Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-60.650 1.454 15.557 -1.874Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -60.650 1.454 15.557 -1.874DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.225.573 -123.362 -270.429 19.094TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.554.391 25.835.454 16.562.929 9.439.049Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları45.554.391 25.835.454 16.562.929 9.439.049http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884366BIST