***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 123.272.891 77.656.624TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)123.272.891 77.656.624BRÜT KAR (ZARAR)123.272.891 77.656.624Genel Yönetim Giderleri18 -58.083.966 -46.471.234Pazarlama Giderleri19 -2.081.303 -1.831.674Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 16.523 5.455ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)63.124.145 29.359.171Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 37.956.885 33.473.804Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -24.903.391 -15.249.805FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)76.177.639 47.583.170SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)76.177.639 47.583.170Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-16.921.943 -10.438.453Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -17.035.305 -10.456.072Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 113.362 17.619SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)59.255.696 37.144.717DÖNEM KARI (ZARARI)59.255.696 37.144.717Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları59.255.696 37.144.717Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.324.085 38.849.508Dönem Karı (Zararı)59.255.696 37.144.717Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.098.647 19.287.055Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9, 10 2.142.488 981.613Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.111.180 3.115.603Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 5.842.968 3.115.603Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 268.212Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler16 -411.600 -224.400Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-16.298.217 -6.127.615Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.942.389 11.103.401Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler1.942.389 11.103.401Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 16.921.943 10.438.453Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-309.536Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-309.536İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.172.961 -6.633.836Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -60.649 226.123İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.112.312 -6.859.959Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları68.181.382 49.797.936Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -4.099.225 -2.903.922Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -15.758.072 -8.044.506YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI47.163.833 -54.698.849Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9, 10 406.453Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9, 10 -2.154.205 -3.667.861Alınan Temettüler16 411.600 224.400Alınan Faiz15.742.768 6.680.174Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları5 -57.935.562Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri5 32.757.217FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.360.000 -21.360.000Ödenen Temettüler14 -21.360.000 -21.360.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)74.127.918 -37.209.341NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)74.127.918 -37.209.341DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 15.098.614 52.307.955DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 89.226.532 15.098.614Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 89.774.003 15.129.381Finansal Yatırımlar5 50.579.465 84.104.951Ticari Alacaklar6 18.551.633 17.372.592İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 18.301.356 16.995.822İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 250.277 376.770Diğer Alacaklar880Türev Araçlar17 768.268Peşin Ödenmiş Giderler8 685.600 624.951Diğer Dönen Varlıklar13 833.875 87ARA TOPLAM161.192.844 117.232.842TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR161.192.844 117.232.842DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 10.678.693 8.429.787İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 6.000.000 6.000.000Maddi Duran Varlıklar9 2.438.265 1.265.304Kullanım Hakkı Varlıkları11 4.162.770 5.040.021Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 2.352.367 3.610.529Ertelenmiş Vergi Varlığı21 490.023 616.436TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.122.118 24.962.077TOPLAM VARLIKLAR187.314.962 142.194.919KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 1.810.307 1.755.937Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 5.893.519 4.616.286Kısa Vadeli Karşılıklar12 4.820.526 2.965.663Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.552.314 2.965.663Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar268.212Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.747.837 1.207.974İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4 1.157.258 377.501İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler590.579 830.473ARA TOPLAM14.272.189 10.545.860TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.272.189 10.545.860UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 4.942.089 5.513.938İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 4.601.519 5.024.751Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.601.519 5.024.751İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar340.570 Vadeli Karşılıklar12 1.236.572 1.240.211Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.236.572 1.240.211TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.178.661 6.754.149TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.450.850 17.300.009ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar166.864.112 124.894.910Ödenmiş Sermaye14 65.000.000 65.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -471.121 -599.707Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-471.121 -599.707Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-471.121 -599.707Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 7.438.030 3.493.110Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)7.438.030 3.493.110Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 16.736.677 14.925.677Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 18.904.830 4.931.113Net Dönem Karı veya Zararı59.255.696 37.144.717TOPLAM ÖZKAYNAKLAR166.864.112 124.894.910TOPLAM KAYNAKLAR187.314.962 142.194.919Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 -463.324 374.717 13.114.677 1.848.586 26.253.527 106.128.183 106.128.183Transferler14 1.811.000 24.442.527 -26.253.527Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-136.383 3.118.393 37.144.717 40.126.727 40.126.727Dönem Karı (Zararı)37.144.717 37.144.717 37.144.717Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-136.383 3.118.393 2.982.010 2.982.010Kar Payları14 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000Dönem Sonu Bakiyeler65.000.000 -599.707 3.493.110 14.925.677 4.931.113 37.144.717 124.894.910 124.894.910Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 -599.707 3.493.110 14.925.677 4.931.113 37.144.717 124.894.910 124.894.910Transferler14 1.811.000 35.333.717 -37.144.717Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)128.586 3.944.920 59.255.696 63.329.202 63.329.202Dönem Karı (Zararı)59.255.696 59.255.696 59.255.696Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)128.586 3.944.920 4.073.506 4.073.506Kar Payları14 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000Dönem Sonu Bakiyeler65.000.000 -471.121 7.438.030 16.736.677 18.904.830 59.255.696 166.864.112 166.864.112Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)59.255.696 37.144.717DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar128.586 -136.383Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 160.733 -170.478Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-32.147 34.095Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -32.147 34.095Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.944.920 3.118.393Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14 4.152.548 3.282.519Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-207.628 -164.126Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -207.628 -164.126DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.073.506 2.982.010TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)63.329.202 40.126.727Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları63.329.202 40.126.727http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905375BIST