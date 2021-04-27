***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 35.476.129 26.343.221TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)35.476.129 26.343.221BRÜT KAR (ZARAR)35.476.129 26.343.221Genel Yönetim Giderleri13 -17.026.947 -15.301.046Pazarlama Giderleri-853.320 -536.302Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler6.402 57.032ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.602.264 10.562.905Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11 20.071.134 25.614.712Yatırım Faaliyetlerinden Giderler11 -13.493.848 -22.587.958FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.179.550 13.589.659SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.179.550 13.589.659Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.943.310 -3.025.247Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -3.892.084 -2.338.927Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -1.051.226 -686.320SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.236.240 10.564.412DÖNEM KARI (ZARARI)19.236.240 10.564.412Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.236.240 10.564.412Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.071.140 12.024.170Dönem Karı (Zararı)19.236.240 10.564.412Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-265.546 2.444.214Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler543.273 510.634Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.271.918 2.243.624Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.271.918 2.243.624Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-187.200 -411.600Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.730.681 -738.090Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.106.166 -2.185.601Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-3.106.166 -2.185.601Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 4.943.310 3.025.247İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.040.462 7.530.210Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-645.643 -486.574İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.686.105 8.016.784Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları23.011.156 20.538.836Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.832.556 -3.859.339Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -6.107.460 -4.655.327YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-25.676.084 -143.082Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-97.674 -451.537Alınan Temettüler11 187.200 411.600Alınan Faiz5.027.241 769.540Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-30.792.851 -872.685FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.000.000 -21.360.000Ödenen Temettüler9 -25.000.000 -21.360.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.604.944 -9.478.912NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.604.944 -9.478.912DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 89.226.532 15.098.614DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 50.621.588 5.619.702Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 50.702.055 89.774.003Finansal Yatırımlar5 82.102.105 50.579.465Ticari Alacaklar6 14.179.023 18.551.633İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 13.887.128 18.301.356İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar291.895 250.277Türev Araçlar7 38.480 768.268Peşin Ödenmiş Giderler1.331.243 685.600Diğer Dönen Varlıklar833.875 833.875ARA TOPLAM149.186.781 161.192.844TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR149.186.781 161.192.844DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 12.013.939 10.678.693İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 6.000.000 6.000.000Maddi Duran Varlıklar2.314.125 2.438.265Kullanım Hakkı Varlıkları8 4.312.703 4.162.770Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.030.908 2.352.367Ertelenmiş Vergi Varlığı14 490.023TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.671.675 26.122.118TOPLAM VARLIKLAR175.858.456 187.314.962KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar1.875.207 1.810.307Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 3.678.143 5.893.519Kısa Vadeli Karşılıklar2.165.226 4.820.526Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.897.014 4.552.314Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar268.212 268.212Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.952.331 1.747.837İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4 1.022.558 1.157.258İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler929.773 590.579ARA TOPLAM9.670.907 14.272.189TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.670.907 14.272.189UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 5.136.123 4.942.089İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 4.843.564 4.601.519Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.843.564 4.601.519İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar292.559 340.570Kiralama İşlemlerinden Borçlar292.559 340.570Uzun Vadeli Karşılıklar1.497.685 1.236.572Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.497.685 1.236.572Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 430.845TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.064.653 6.178.661TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.735.560 20.450.850ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9 159.122.896 166.864.112Ödenmiş Sermaye65.000.000 65.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-604.282 -471.121Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-604.282 -471.121Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-604.282 -471.121Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.593.735 7.438.030Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)5.593.735 7.438.030Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.911.677 16.736.677Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları50.985.526 18.904.830Net Dönem Karı veya Zararı19.236.240 59.255.696TOPLAM ÖZKAYNAKLAR159.122.896 166.864.112TOPLAM KAYNAKLAR175.858.456 187.314.962Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 65.000.000 -599.707 3.493.110 14.925.677 4.931.113 37.144.717 124.894.910 124.894.910Transferler9 1.811.000 35.333.717 -37.144.717Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.403 -1.389.731 10.564.412 9.180.084 9.180.084Dönem Karı (Zararı)10.564.412 10.564.412 10.564.412Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.403 -1.389.731 -1.384.328 -1.384.328Kar Payları9 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000Dönem Sonu Bakiyeler65.000.000 -594.304 2.103.379 16.736.677 18.904.830 10.564.412 112.714.994 112.714.994Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 65.000.000 -471.121 7.438.030 16.736.677 18.904.830 59.255.696 166.864.112 166.864.112Transferler9 2.175.000 57.080.696 -59.255.696Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-133.161 -1.844.295 19.236.240 17.258.784 17.258.784Dönem Karı (Zararı)19.236.240 19.236.240 19.236.240Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-133.161 -1.844.295 -1.977.456 -1.977.456Kar Payları9 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000Dönem Sonu Bakiyeler65.000.000 -604.282 5.593.735 18.911.677 50.985.526 19.236.240 159.122.896 159.122.896Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)19.236.240 10.564.412DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-133.161 5.403Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-166.451 6.754Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler33.290 -1.351Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 33.290 -1.351Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.844.295 -1.389.731Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.941.363 -1.462.875Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler97.068 73.144Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 97.068 73.144DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.977.456 -1.384.328TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.258.784 9.180.084Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları17.258.784 9.180.084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931446BIST